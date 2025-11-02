Лукашенко рассорился со всеми сразу Валерий Карбалевич, «Радыё Свабода»

2.11.2025, 14:13

Фото: Getty Images

Диктатор оказался в крайне неприятной ситуации.

Что будет с переговорным процессом между Беларусью и США, пока неясно. Американцы столкнулись с белорусской реальностью. И она им не понравилась. А история с воздушными шарами на литовской границе показывает, что тактика «мир через силу» — привилегия великих держав. Попытка режима Лукашенко применить ее провалилась.

Кризис в переговорном процессе с США

Давно известно, что скандальный политический стиль Александра Лукашенко – часть его политического имиджа. Эпатаж на грани, а порой и за гранью приличия, стал визитной карточкой белорусского правителя. Однако даже на таком фоне концентрация скандальных заявлений, сделанных 31 октября, кажется чрезмерной. Сидя на скамейке в деревне Домжарицы Лепельского района, Лукашенко прочитал лекцию о международной обстановке. В ходе лекции он нецензурно обозвал США, выразил желание продавать воздух Европе и рассказал, как литовцы приезжали в Беларусь, чтобы запускать оттуда воздушные шары с контрабандой. И все это на полном серьезе. Выражаясь языком литературного классика, «Остапа понесло».

Обычно Лукашенко маскирует свои нервные срывы скандальными заявлениями. Похоже, сейчас произошло нечто подобное. Но почему он сорвался?

Можно сказать, что это была реакция на кризис в переговорном процессе с США. Причем, все произошло на ровном месте, из-за воздушных шаров. Мечты о «большой сделке» рушатся, как считает белорусское руководство, из-за «мелочей». Переговорный процесс, выражаясь современным российским политическим жаргоном, споткнулся о «реальности на земле».

За последние полтора месяца Лукашенко четыре раза упоминал о «большой сделке». Причем речь идет о «сделке» для Беларуси не только с США, но и с ЕС. Ожидалось, она должна включать в себя обмен политическими уступками «все за все», в частности, урегулирование «миграционного кризиса», снятие санкций, освобождение политзаключенных и т.д.

На кого оказывают давление США?

Здесь диссонанс возник из-за того, что ЕС не присоединился к переговорному процессу между Беларусью и США. По рассуждениям Лукашенко, главное — договориться с Вашингтоном. Ведь, как он считает, ЕС не является самостоятельным политическим субъектом: что бы ни сказал Дональд Трамп, Европа будет делать. Поэтому в отношениях со странами ЕС, прежде всего, с соседями, необходимо вести политику с позиции силы, оказывать давление, чтобы добиться уступок. Например, с помощью нападений мигрантов.

Но, согласно нормальной логике, в ходе переговорного процесса стороны не должны были предпринимать шаги к эскалации конфликта. К нападениям мигрантов все уже привыкли, они стали новой нормой. Однако эта история с контрабандными воздушными шарами произошла именно сейчас.

Сложно сказать наверняка, была ли это целенаправленная спецоперация белорусских силовиков, чтобы навредить соседям, или же это был какой-то стихийный процесс, в который белорусские власти решили не вмешиваться. Однако воздушные шары парализовали работу Вильнюсского аэропорта, что, возможно, стало непредвиденным последствием. И в результате разразился громкий скандал.

И тут произошло интересное событие. Минск ожидал, что США окажут давление на страны ЕС, чтобы заставить их присоединиться к белорусско-американскому соглашению. Однако произошло обратное. Литва пожаловалась в Вашингтон, в результате чего США потребовали от Минска не только прекратить атаки с использованием воздушных шаров, но и принести извинения (что особенно возмутило Лукашенко). Позиция американцев ясна: паралич аэропорта — это уже не просто проблема двусторонних отношений Беларуси и Литвы, это вопрос безопасности международной авиации.

Лукашенко оказался в неприятной ситуации. Для него извинения — задача невыполнимая. Ведь «лидер», каким он себя считает, «патриарх мировой политики», не может ошибаться.

Неправильные повороты

Интересно посмотреть, как Лукашенко пытался выкрутиться из этой неприятной ситуации с воздушными шарами. Первая реакция – ничего страшного, литовцы «придумали абсурдный предлог», чтобы сорвать конференцию по евразийской безопасности в Минске. Следующий этап: ну, «прилетело три воздушных шара». Потом он признает, что воздушные шары действительно были, и в немалом количестве, но, мол, это литовцы сами их запустили. То есть, Лукашенко признает, что белорусское государство не контролирует свою территорию, иностранцы приезжают и делают здесь все, что хотят?

Он объясняет бездействие правоохранительных органов тем, что, мол, литовцы легально покупают белорусские сигареты, а то, что они потом их с помощью зондов провозят через границу, – это не наше дело. Однако, напомню, контрабанда (как, кстати, и незаконное пересечение границы мигрантами) по белорусскому законодательству является преступлением. Получается, что правоохранительные органы сознательно не выполняют свои функции.

В ответ на решение Литвы закрыть границу белорусская сторона на месяц заблокировала 5 тысяч литовских грузовиков, оказавшихся в Беларуси.

Скандал в белорусско-литовских отношениях повлиял на отношения Беларуси и Польши. Минск и Варшава договорились, что в обмен на освобождение известных политзаключенных польская сторона откроет два пограничных перехода. Однако Польша в знак солидарности с Литвой откладывает открытие пунктов пропуска на две недели. МИД Беларуси отреагировал на это резким заявлением, и Лукашенко возмутился.

Что теперь будет с переговорным процессом между Беларусью и США, неясно. Американцы столкнулись с белорусской реальностью. И она им не понравилась. К тому же, мир на Украине отдаляется. Именно в контексте переговоров с Российской Федерацией Вашингтон и интересовался Лукашенко.

В любом случае, история с воздушными шарами показывает, что тактика «мира через силу» — привилегия великих держав. Попытка режима Лукашенко ее применить провалилась.

Валерий Карбалевич, «Радыё Свабода»

