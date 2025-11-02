Германия передала Украине системы Patriot 3 2.11.2025, 18:04

1,724

Об этом сообщил Зеленский.

Украина получила от Германии системы Patriot. Переговоры по дальнейшему усилению противовоздушной обороны страны продолжаются.

Об этом сообщает Сharter97.org со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского.

«Мы укрепили компонент Patriot в нашей украинской противовоздушной обороне. Я благодарю Германию и лично канцлера Фридриха Мерца за этот наш совместный шаг для защиты жизней от российского террора», - подчеркнул он.

Президент отметил, что страны некоторое время готовили это усиление ПВО, и теперь договоренности выполнены.

«Российские удары с воздуха — это главная ставка Путина в этой войне, именно террором он хочет компенсировать неспособность достичь своих безумных целей на земле», - сказал Зеленский.

Украинский лидер добавил, что каждое усиление ПВО приближает Украину к завершению войны. Он подчеркнул, что чем меньше будет удаваться РФ, тем «большим будет ее мотив завершить войну».

«Вместе с нашими партнерами мы продолжаем работать над построением надежной системы противовоздушной обороны. И наши способности смогут гарантировать безопасность не только Украины, но и наших партнеров, когда это будет нужно», - заявил украинский президент.

Зеленский отметил, что переговоры по дальнейшему усилению ПВО продолжаются. Они происходят как на уровне правительств, так и непосредственно с производителями систем.

Германия заявляла о намерениях передать Украине Patriot в начале августа 2025 года, речь шла о двух системах. Поставку осуществили при финансовой поддержке Дании, Литвы и Норвегии.

