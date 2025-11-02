закрыть
2 ноября 2025, воскресенье, 23:12
В Беларуси будут наказывать операторов за плохой интернет

  • 2.11.2025, 22:05
В Беларуси будут наказывать операторов за плохой интернет

В Минсвязи впервые установили нормы качества интернета.

Белорусы давно заметили, что интернет в стране в последние годы стал работать ощутимо хуже.

Например, мобильный трафик, бывает, не тянет даже в многоэтажках крупных городов.

О проблеме часто высказываются в Минсвязи. Вот и первый замминистра Павел Ткач рассказал в эфире СТВ о том, как ведомство реагирует на жалобы.

По словам чиновника, впервые в Беларуси начали больше ощущать давление на сети сотовой связи в период пандемии, когда большое количество граждан перешли на «удаленку».

Выросла нагрузка на сети – выросло число жалоб.

Самая главная задача – чтобы операторы реинвестировали часть прибыли в развитие сетей, считает Ткач.

«Не просто зарабатывали и вывозили, предположим, дивиденды, а больше вкладывали в развитие сетей. Заработал деньги – направь их, пожалуйста, чтобы сеть стала больше и качественнее».

Более того, в Минсвязи впервые установили нормы качества с точки зрения скорости по отношению к абоненту.

«С 1 января, если по результатам измерений будет установлено, что качество оказания услуг неудовлетворительно, не соответствует установленным требованиям, операторы будут нести ответственность, в том числе штрафоваться», – сообщил первый замминистра.

