В Беларуси будут наказывать операторов за плохой интернет

В Беларуси будут наказывать операторов за плохой интернет8
- 2.11.2025, 22:05
- 1,858
В Минсвязи впервые установили нормы качества интернета.
Белорусы давно заметили, что интернет в стране в последние годы стал работать ощутимо хуже.
Например, мобильный трафик, бывает, не тянет даже в многоэтажках крупных городов.
О проблеме часто высказываются в Минсвязи. Вот и первый замминистра Павел Ткач рассказал в эфире СТВ о том, как ведомство реагирует на жалобы.
По словам чиновника, впервые в Беларуси начали больше ощущать давление на сети сотовой связи в период пандемии, когда большое количество граждан перешли на «удаленку».
Выросла нагрузка на сети – выросло число жалоб.
Самая главная задача – чтобы операторы реинвестировали часть прибыли в развитие сетей, считает Ткач.
«Не просто зарабатывали и вывозили, предположим, дивиденды, а больше вкладывали в развитие сетей. Заработал деньги – направь их, пожалуйста, чтобы сеть стала больше и качественнее».
Более того, в Минсвязи впервые установили нормы качества с точки зрения скорости по отношению к абоненту.
«С 1 января, если по результатам измерений будет установлено, что качество оказания услуг неудовлетворительно, не соответствует установленным требованиям, операторы будут нести ответственность, в том числе штрафоваться», – сообщил первый замминистра.