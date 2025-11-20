закрыть
На Гродненщине продают старинную усадьбу Хрептовичей

1
  • 20.11.2025, 15:35
  • 3,948
На Гродненщине продают старинную усадьбу Хрептовичей

Башни XIX века отдают всего за две базовые.

В агрогородке Щорсы простаивает комплекс заброшенных хозяйственных построек, которые когда-то были частью знаменитой усадьбы Хрептовичей. Этот чудом сохранившийся комплекс впервые попал на аукцион в начале 2025 года. Эксперты оценили его аж в $100 тысяч по курсу, но желающих купить «Мурованку Хрептовичей» за такую цену не нашлось. Объект снова попал на торги, но стоимость на него упала до минимума, пишет Onlíner.

В Щорсах у Хрептовичей была своя усадьба, а в километре от нее в начале XIX века был заложен хозяйственный двор, который и получил название «Мурованка». Он вмещал в себя несколько ферм, сарай с амбарами, где хранились сено и корма, а также другие хозпостройки.

Построены они в характерном для того времени замковом стиле: с фасадами из кирпича, башнями и массивными стенами, визуально схожими с оборонительными сооружениями.

Будущему владельцу достанется участок с частично уцелевшим амбаром, ветлечебницей, коровником и другими объектами, которые в общей сложности занимают больше 1500 квадратных метров. Все постройки нуждаются в серьезном капремонте.

Цена на лот снижена до двух базовых величин. Стать владельцем «Мурованки Хрептовичей» теперь можно за 84 рубля.

