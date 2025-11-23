Всплыла жесткая правда о Лукашенко 14 Марк Дзюба, «Салідарнасць»

23.11.2025, 9:40

Почему Лукашенко на самом деле обрушился с критикой на ученых?

В пятницу, 21 ноября, правитель три с половиной часа вещал о работе ученых, периодически срываясь в их адрес. Подтекст можно объяснить довольно коротко и просто.

«Хочу у вас спросить о статусе ученого. Вы от меня хотите, чтобы я ваш статус повысил? Вы задумайтесь, как я, над этим. Я вот неделю думаю, как мне ваш статус повысить. Никто, кроме самого ученого, статус повысить не может. Это должны сделать вы», – наиграно возмутился Лукашенко на совещании по вопросам развития научной сферы.

К этой мысли он возвращался несколько раз, критикуя ученых и заявляя, что наступило «время конкретных дел». Но на самом деле своими словесными атаками правитель пытался лишь перевести стрелки.

В чем был смысл предложения бывшего главы НАН Михаила Мясниковича о необходимости «повышения статуса ученого»? Не сильно ошибемся, если скажем: в том, что работа представителей науки в Беларуси оплачивается так низко, что это угрожает в будущем коллапсом всей сферы – в прежнем виде.

В недавнем интервью dev.by ученый, работающий в НАН десять лет, рассказал: «Зарплата уборщицы больше, чем у кандидата наук».

Прекрасно о бедной жизни молодых ученых знает и руководство страны. В декабре 2024 года глава Госконтроля Василий Герасимов публично доложил Лукашенко: численность обучающихся в аспирантуре и докторантуре по стране за три года снизилась на 10%:

«Нет материальной заинтересованности после окончания аспирантуры работать по профилю. Так, стипендия аспиранта составляет 1000 рублей, и он может заработать 0,5 ставки младшим научным сотрудником. Закончив обучение, необходимо перейти на полную ставку, где зарплата составляет 800-900 рублей», – описал суровую реальность Герасимов.

То есть из белорусской науки или бегут или просто туда не идут. По отношению к ВВП все наши соседи кроме воюющей Украины тратят на науку больше, чем Беларусь (у нас в 2023-м было 0,58%). Но вместо решения проблемы Лукашенко занимается манипуляциями, переводя стрелки.

За что правитель невзлюбил ученых, можно понять из его высказывания на том же совещании: потому что при массовых протестах в 2020-м силовики четко выбрали его сторону, а не народа. А представители науки – нет.

Поэтому Лукашенко на белорусскую науку, скажем прямо, наплевать – по крайне мере, на фундаментальную, которая не способна принести ему сиюминутной пользы. На совещании он, в частности, раздраженно отметил: «Что вы все плачетесь, что не хватает молодежи».

Проговорился правитель и о причине своего возмущения некоторыми «молодыми учеными», которых он назначил ректорами.

Сначала заявил: «Обнаглели, зажрались – иначе не скажешь. Доходило до того, что ректор назначает совещание – не глупее его люди... На два часа опоздать может. А то и вообще не прийти».

Но дело, конечно, не в этом. А вот в чем: «И заявления. Ну, извините меня, послушали так (не исключено, что установили прослушку, – С.), посмотрели. «Да какая у нас наука? Да нет у нас ни науки, ни образования, ни здравоохранения, ни педагогических. Да, это чепуха. Вот на Западе». А я вот это все читаю и думаю: «Ты мерзавец. Ты где получил образование?»

То есть на самом деле Лукашенко крайне недоволен молодыми ректорами не из-за якобы их несоответствующего поведения, а из-за их взглядов. Неслучайным в этой связи выглядит и сделанное накануне правителем заявление о том, что молодые ректоры якобы начали проводить «антигосударственную политику».

А подтверждением истинного подтекста слов Лукашенко является расслабленный вид на совещании ректора БГУ Андрея Короля.

Андрей Король на совещании 21 ноября

В прошлом году «Киберпартизаны» смогли получить доступ к телефону ректора главного вуза страны и узнали, что он поддерживает политические чистки в университете, за что выпрашивает у власти трехкомнатную квартиру по льготной цене. А еще доктор педагогических наук окружил себя любовницами.

Лукашенко еще не говорит напрямую, маскируя подтекст своих заявлений, но суть их давно понятна: чтобы сделать карьеру в системе, нужно думать не о достижениях науки и качестве образования, а заниматься аморальными делами на пользу режима.

Марк Дзюба, «Салідарнасць»

