Израиль ликвидировал главу генштаба «Хезболлы»
- 23.11.2025, 17:06
Али Табтабаи был убит в своей конспиративной квартире.
Канцелярия премьер-министра Израиля сообщила, что Биньямин Нетаньяху отдал приказ об ударе по Дахии в Бейруте по рекомендации военного руководства.
Израильские СМИ со ссылкой на военные источники сообщают, что целью ликвидации в Бейруте стал Али Табтабаи — номер два в «Хезболле» после генерального секретаря Наима Касема и фактический начальник Генштаба группировки. Он считался одной из самых высокопоставленных фигур в военной структуре «Хезболлы» последних лет.
По данным источников, Табтабаи долгое время командовал специальными силами группировки, а после ликвидации высшего военного руководства стал фактическим главой Генштаба и ключевым руководителем, отвечавшим за оперативную стратегию. В прошлом году он разделил управление военными подразделениями с Мухаммадом Хайдером, и оба занимались восстановлением и усилением боевых возможностей Хезболлы.
СМИ сообщают, что Табтабаи был ликвидирован в своей конспиративной квартире в районе Дахия. По данным сил безопасности, в последние месяцы он планировал множество террористических актов против Израиля.