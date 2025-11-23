закрыть
23 ноября 2025, воскресенье, 17:19
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Израиль ликвидировал главу генштаба «Хезболлы»

  • 23.11.2025, 17:06
Израиль ликвидировал главу генштаба «Хезболлы»
Али Табтабаи

Али Табтабаи был убит в своей конспиративной квартире.

Канцелярия премьер-министра Израиля сообщила, что Биньямин Нетаньяху отдал приказ об ударе по Дахии в Бейруте по рекомендации военного руководства.

Израильские СМИ со ссылкой на военные источники сообщают, что целью ликвидации в Бейруте стал Али Табтабаи — номер два в «Хезболле» после генерального секретаря Наима Касема и фактический начальник Генштаба группировки. Он считался одной из самых высокопоставленных фигур в военной структуре «Хезболлы» последних лет.

По данным источников, Табтабаи долгое время командовал специальными силами группировки, а после ликвидации высшего военного руководства стал фактическим главой Генштаба и ключевым руководителем, отвечавшим за оперативную стратегию. В прошлом году он разделил управление военными подразделениями с Мухаммадом Хайдером, и оба занимались восстановлением и усилением боевых возможностей Хезболлы.

СМИ сообщают, что Табтабаи был ликвидирован в своей конспиративной квартире в районе Дахия. По данным сил безопасности, в последние месяцы он планировал множество террористических актов против Израиля.

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Прорва ненасытная
Прорва ненасытная Ирина Халип
Трамп ожидает, что Путин сломается
Трамп ожидает, что Путин сломается Виталий Портников
Почему Кремль заговорил о мире
Почему Кремль заговорил о мире Юрий Федоренко
Последний окоп на реке Ориноко
Последний окоп на реке Ориноко Владимир Халип