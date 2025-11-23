закрыть
В Беларуси заметили уникальное авто

  • 23.11.2025, 21:28
В Беларуси заметили уникальное авто

Создатель вдохновился автомобилями марки Ford 1938 года.

Машину, у которой нет аналогов по всему миру, создал житель Солигорска. Он вдохновился автомобилями марки Ford 1938 года, и на протяжение трех с половиной лет собирал уникальную машину Ford Coupe Custom Street Rod, пишет newgrodno.by.

Объем двигателя – 3,5 литра, кузов сделал сам, без изначальной базы, и теперь наслаждает каждой поездкой на этом авто.

Оказалось, что это не первая собранная им машина, мужчина давно увлекается кастомной сборкой автомобилей, до этого был еще один интересный проект. Сейчас у него есть интересные планы и задумки, но говорить о них пока рано.

Белорусы обсуждают странную конструкцию, найденную в лесу

Минчанка во время прогулки по лесу наткнулась на необычную конструкцию. Она сделала несколько снимков с разных ракурсов.

