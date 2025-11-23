В Беларуси заметили уникальное авто 23.11.2025, 21:28

Создатель вдохновился автомобилями марки Ford 1938 года.

Машину, у которой нет аналогов по всему миру, создал житель Солигорска. Он вдохновился автомобилями марки Ford 1938 года, и на протяжение трех с половиной лет собирал уникальную машину Ford Coupe Custom Street Rod, пишет newgrodno.by.

Объем двигателя – 3,5 литра, кузов сделал сам, без изначальной базы, и теперь наслаждает каждой поездкой на этом авто.

Оказалось, что это не первая собранная им машина, мужчина давно увлекается кастомной сборкой автомобилей, до этого был еще один интересный проект. Сейчас у него есть интересные планы и задумки, но говорить о них пока рано.

Белорусы обсуждают странную конструкцию, найденную в лесу

Минчанка во время прогулки по лесу наткнулась на необычную конструкцию. Она сделала несколько снимков с разных ракурсов.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com