В Беларуси заметили уникальное авто
- 23.11.2025, 21:28
Создатель вдохновился автомобилями марки Ford 1938 года.
Машину, у которой нет аналогов по всему миру, создал житель Солигорска. Он вдохновился автомобилями марки Ford 1938 года, и на протяжение трех с половиной лет собирал уникальную машину Ford Coupe Custom Street Rod, пишет newgrodno.by.
Объем двигателя – 3,5 литра, кузов сделал сам, без изначальной базы, и теперь наслаждает каждой поездкой на этом авто.
Оказалось, что это не первая собранная им машина, мужчина давно увлекается кастомной сборкой автомобилей, до этого был еще один интересный проект. Сейчас у него есть интересные планы и задумки, но говорить о них пока рано.
