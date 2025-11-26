В Таиланде женщина «ожила» в гробу 26.11.2025, 3:36

Прямо перед кремацией.

В Таиланде произошел удивительный инцидент: женщина, которую родственники привезли в храм для кремации, внезапно подала признаки жизни, чем потрясла сотрудников храма и свидетелей произошедшего, пишет Associated Press.

Буддийский храм Wat Rat Prakhong Tham, который расположен в провинции Нонтхабури, опубликовал видео на своей странице в Facebook: на кадрах видно, как в кузове пикапа стоит белый гроб, внутри которого лежит женщина. На записи заметно, что она слегка двигает руками и головой, что приводит окружающих в замешательство.

Как сообщил управляющий храмом по общим и финансовым вопросам Пайрат Судтхуп, 65-летнюю женщину привез ее брат из провинции Пхитсанулок. Он рассказал, что сестра была прикована к постели около двух лет, а два дня назад перестала реагировать и, по его словам, «как будто перестала дышать». Полагав, что она скончалась, мужчина поместил ее в гроб и отправился в Бангкок, чтобы выполнить ее последнее желание — пожертвовать органы.

Однако больница отказалась принять тело, так как у брата не было официального свидетельства о смерти. Тогда он направился в храм, который предоставляет услуги бесплатной кремации. Но и там процесс также не могли начать без необходимых документов.

Пока Пайрат объяснял, как получить свидетельство о смерти, они услышали слабый стук изнутри гроба. «Я был удивлен и попросил открыть крышку. Все были ошеломлены. Она слегка приоткрыла глаза и снова постучала. Очевидно, она делала это уже некоторое время», — рассказал он.

После этого работники храма немедленно провели первичную оценку ее состояния и отправили женщину в ближайшую больницу. По словам Пайрата, настоятель заявил, что храм возьмет на себя оплату ее медицинских расходов.

Состояние женщины на данный момент не раскрывается.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com