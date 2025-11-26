закрыть
26 ноября 2025, среда, 18:25
В Минске завершился монтаж главной новогодней елки

2
  • 26.11.2025, 17:55
В Минске завершился монтаж главной новогодней елки

Как она выглядит?

В Минске, на Октябрьской площади, завершилась установка главной елки страны. Символ Нового года уже полностью готов к предстоящим праздникам: на макушке — звезда, на ветках — гирлянды и игрушки в классической цветовой гамме: есть белые, синие и золотистые шарики, пишет Onlíner.

Монтаж стартовал 13 ноября. Процесс, как обычно, оказался довольно трудоемким: сначала собирали массивный каркас — почти 10 тонн металла, затем поднимали «ствол», натягивали тросовые системы и закрепляли около 30 поясов, к которым крепятся искусственные лапки. Всего их — до четырех тысяч, и только на эту часть работы уходит два дня.

Еще несколько дней понадобилось на развешивание гирлянд и других декоративных элементов.

Высота елки осталась прежней — около 30 метров. Дополнят праздничный ансамбль в этом году и новые инсталляции: на площади появятся декоративные арки, посвященные месяцам и временам года. Правда, их еще не успели до конца смонтировать.

