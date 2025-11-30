Боевой робот ВСУ в упор разнес российскую МТ-ЛБ 3 30.11.2025, 15:06

2,608

Машину прошило насквозь.

Украинский наземный роботизированный комплекс (НРК) с установленным крупнокалиберным пулеметом M2 Browning уничтожил российскую МТ-ЛБ буквально в нескольких метрах от украинских укреплений.

Видео события опубликовал Telegram-канал «Пруфи Дніпра».

Эпизод произошел во время испытаний НРК, которые проводила 5-я отдельная штурмовая бригада непосредственно на линии фронта.

Во время движения оператор дрона заметил, что к позициям украинских защитников приближается вражеская бронемашина - стандартная МТ-ЛБ, которую Россия традиционно бросает в штурмовые атаки как дешевый расходный материал.

Броня МТ-ЛБ не выдержала прямого огня МТ-ЛБ имеет крайне слабое бронирование: всего 14 мм в лобовой части и 7 мм по бортам.

Для Browning калибра 12,7 мм это не препятствие - бронебойная пуля пробивает до 20–25 мм стали на дистанции до 500 метров. Здесь же бой шел впритык, поэтому шансов у российских военнослужащих не было.

По оценкам военных, внутри бронемашины могли быть потери: робот буквально прошил корпус насквозь.

Роботы становятся новым оружием ВСУ

Этот случай подчеркивает стремительный рост использования наземных роботизированных комплексов на войне.

НРК все активнее применяются для эвакуации раненых, подвоза боеприпасов, доставки продовольствия, ведения боя.

Параллельно Украина развивает и ударные версии - оснащенные крупнокалиберными пулеметами, гранатометами и другими системами поражения.

Ранее другой НРК - Droid TW 12.7 - под управлением операторов Роты ударных НРК NC13 из 3-й штурмовой бригады полтора месяца удерживал одну из пехотных позиций, полностью заменив там живых бойцов.

