4 ноября 2025, вторник
В Индии вспыхнули антироссийские протесты

  • 4.11.2025, 8:51
Митинг собрал родственников обманом завербованных в армию РФ.

В Дели на протесты вышли родители, братья и сестры индийцев, обманом завербованных в российскую армию, сообщает «Дождь».

Многие из них ехали в Россию, как им говорили на учебу, но их принуждали подписать контракт на русском. Последний погибший и возвращенный на родину — 28-летний Сону, его похороны прошли 29 октября.

На митинг, по данным журналистов, вышли около 50 родственников, они требуют реакции от правительства Индии и просят вернуть их сыновей и братьев домой. Вышли с плакатом, на котором 20 фотографий индийцев в военной форме — все они оказались в российской армии, некоторые пропали без вести, двое из них погибли, но родные не могут получить тела обратно.

По информации СМИ, семьи погибших не получают никакие компенсации со стороны российских властей.

