4 ноября 2025, вторник, 10:31
Новый вызов для Трампа

  • Виктор Небоженко
  • 4.11.2025, 9:54
Новый вызов для Трампа
Виктор Небоженко

Куба — следующая после Венесуэлы.

США готова к жесткой деконструкции авторитарного режима Мадуро в Венесуэле, в которой слишком глубоко засели Россия и Китай. В этом США поддерживают и внутренняя оппозиция Венесуэлы, которая отчаялась собственными силами сбросить Мадуро. Авторитарный режим надеется удержаться у власти при помощи России и Китая. Мадуро обратился за военной и финансовой помощью к Кремлю, рассчитывая получить новую военную технику, ракеты и средства ПВО.

Это новый вызов для Трампа, который наверняка обострит отношения США с Россией.

Наконец для американцев станет ясно, что ни Россия, ни Китай не собираются просто останавливаться в своей агрессии против Украины. Они легко найдут новых врагов Америки не только в Европе, но и на других континентах.

В результате, США должны будут поддерживать Украину в борьбе против путинской России, а Россия и Китай будут поддерживать Венесуэлу и Кубу в борьбе против США.

Куба — следующая после Венесуэлы. Почему следующая на смену режима — Куба? Не случайно глава Госдепа Рубио — выходец из Кубы. Ему легче будет убедить Трампа, что Куба готова к смене власти и будет только благодарить США и Трампа.

Виктор Небоженко, «Фейсбук»

