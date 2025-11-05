Украинский пилот авиабомбой GBU62 поразил российский пункт управления БПЛА 5.11.2025, 11:46

Видеофакт.

Украинский пилот успешно атаковал вражеский пункт управления БПЛА и уничтожил его ударом авиабомбы GBU62.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с фрагментом боевой работы украинского воина опубликована в соцсетях. На записи видно, как камера разведывательного беспилотника фиксирует российский дрон и оккупанта, который подбирает его после приземления. После передачи координат базирования врага к делу приступила украинская авиация. После точного удара над местом пребывания оккупантов поднимается огромный столб дыма и пыли.

