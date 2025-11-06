закрыть
Нэнси Пелоси объявила о завершении карьеры в Конгрессе США

  • 6.11.2025, 18:24
Демократка не будет баллотироваться на новый срок.

Первая и единственная женщина-спикер Палаты представителей США, 85-летняя Нэнси Пелоси объявила, что не будет баллотироваться на новый срок, сообщает CNN в четверг, 6 ноября.

Пелоси, которая представляла Сан-Франциско почти 40 лет, объявила свое решение 6 ноября.

Она была избрана впервые в 1987 году после своей работы на государственной службе в Калифорнии, где проработала около четырех десятилетий.

«Я не буду баллотироваться на переизбрание в Конгресс. Мое послание городу, который я люблю, таково: Сан-Франциско, осознавай свою силу. Мы создали историю. Мы достигли прогресса. Мы всегда были лидерами», — сказала она.

Пелоси стала первой женщиной на посту спикера Палаты представителей и долгое время возглавляла фракцию Демократической партии.

