Нэнси Пелоси объявила о завершении карьеры в Конгрессе США
- 6.11.2025, 18:24
Демократка не будет баллотироваться на новый срок.
Первая и единственная женщина-спикер Палаты представителей США, 85-летняя Нэнси Пелоси объявила, что не будет баллотироваться на новый срок, сообщает CNN в четверг, 6 ноября.
Пелоси, которая представляла Сан-Франциско почти 40 лет, объявила свое решение 6 ноября.
Она была избрана впервые в 1987 году после своей работы на государственной службе в Калифорнии, где проработала около четырех десятилетий.
«Я не буду баллотироваться на переизбрание в Конгресс. Мое послание городу, который я люблю, таково: Сан-Франциско, осознавай свою силу. Мы создали историю. Мы достигли прогресса. Мы всегда были лидерами», — сказала она.
Пелоси стала первой женщиной на посту спикера Палаты представителей и долгое время возглавляла фракцию Демократической партии.