закрыть
7 ноября 2025, пятница, 21:50
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Казахстан и OpenAI подписали меморандум о развитии образования с помощью ИИ

  • 7.11.2025, 21:01
Казахстан и OpenAI подписали меморандум о развитии образования с помощью ИИ

OpenAI даст казахстанским учителям бесплатный доступ к ChatGPT.

Правительство Казахстана и компания OpenAI подписали меморандум о сотрудничестве в сфере образования с применением технологий искусственного интеллекта. Об этом сообщает Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития Казахстана.

Документ предусматривает предоставление казахстанским педагогам не менее 165 тыс. лицензий ChatGPT Edu ежегодно на протяжении трех лет. Специальная версия ChatGPT предназначена для использования в образовательных учреждениях и направлена на повышение качества преподавания с применением инструментов на базе ИИ.

Подписание меморандума состоялось в Вашингтоне во время встречи представителей OpenAI и официальных лиц Казахстана. В Министерстве искусственного интеллекта и цифрового развития Республики Казахстан отметили, что соглашение создает основу для долгосрочного партнерства в области цифровизации и внедрения инновационных образовательных решений.

«Педагоги по всему миру уже используют искусственный интеллект, чтобы сократить административные задачи и уделять больше времени обучению и развитию обучающихся. При правильной поддержке учителя и преподаватели смогут развивать свой опыт работы с этими инструментами и максимально эффективно применять ИИ в учебном процессе. Наше соглашение с правительством Казахстана поможет местным педагогам использовать ChatGPT и внедрять преимущества ИИ в школы по всей стране», — заявил руководитель направления по образованию и государственным программам GTM OpenAI Кевин Миллс.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Кошелек, набитый зеками
Кошелек, набитый зеками Ирина Халип
Единственно верный путь
Единственно верный путь Леонид Невзлин
Российских генералов пускают под нож
Российских генералов пускают под нож Александр Коваленко
Снова на Москву?
Снова на Москву? Аббас Галлямов