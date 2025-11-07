Казахстан и OpenAI подписали меморандум о развитии образования с помощью ИИ 7.11.2025, 21:01

OpenAI даст казахстанским учителям бесплатный доступ к ChatGPT.

Правительство Казахстана и компания OpenAI подписали меморандум о сотрудничестве в сфере образования с применением технологий искусственного интеллекта. Об этом сообщает Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития Казахстана.

Документ предусматривает предоставление казахстанским педагогам не менее 165 тыс. лицензий ChatGPT Edu ежегодно на протяжении трех лет. Специальная версия ChatGPT предназначена для использования в образовательных учреждениях и направлена на повышение качества преподавания с применением инструментов на базе ИИ.

Подписание меморандума состоялось в Вашингтоне во время встречи представителей OpenAI и официальных лиц Казахстана. В Министерстве искусственного интеллекта и цифрового развития Республики Казахстан отметили, что соглашение создает основу для долгосрочного партнерства в области цифровизации и внедрения инновационных образовательных решений.

«Педагоги по всему миру уже используют искусственный интеллект, чтобы сократить административные задачи и уделять больше времени обучению и развитию обучающихся. При правильной поддержке учителя и преподаватели смогут развивать свой опыт работы с этими инструментами и максимально эффективно применять ИИ в учебном процессе. Наше соглашение с правительством Казахстана поможет местным педагогам использовать ChatGPT и внедрять преимущества ИИ в школы по всей стране», — заявил руководитель направления по образованию и государственным программам GTM OpenAI Кевин Миллс.

