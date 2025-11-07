Трамп – Орбану: Вы хотите сказать, что Украина не может выиграть эту войну?3
- 7.11.2025, 22:37
Что ответил премьер Венгрии.
Президент США Дональд Трамп на встрече в Вашингтоне с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном обсудил полномасштабную войну РФ против Украины. Трансляция велась в YouTube Белого дома.
Орбан в ходе беседы со СМИ повторил свой нарратив, что Украина не сможет победить РФ на поле боя.
Когда венгерский премьер закончил свою речь, к нему обратился Трамп: «Вы хотите сказать, что Украина не может выиграть эту войну?»
«Знаете, чудеса случаются», – ответил Орбан.
С ним согласился Трамп: «Да, верно».
Trump: You would say that Ukraine cannot win that war?— Clash Report (@clashreport) November 7, 2025
Orban: Miracle can happen.
Trump: Yeah. pic.twitter.com/UKZUv927Pi