закрыть
7 ноября 2025, пятница, 23:20
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Трамп – Орбану: Вы хотите сказать, что Украина не может выиграть эту войну?

3
  • 7.11.2025, 22:37
  • 3,936
Трамп – Орбану: Вы хотите сказать, что Украина не может выиграть эту войну?

Что ответил премьер Венгрии.

Президент США Дональд Трамп на встрече в Вашингтоне с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном обсудил полномасштабную войну РФ против Украины. Трансляция велась в YouTube Белого дома.

Орбан в ходе беседы со СМИ повторил свой нарратив, что Украина не сможет победить РФ на поле боя.

Когда венгерский премьер закончил свою речь, к нему обратился Трамп: «Вы хотите сказать, что Украина не может выиграть эту войну?»

«Знаете, чудеса случаются», – ответил Орбан.

С ним согласился Трамп: «Да, верно».

Написать комментарий 3

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Кошелек, набитый зеками
Кошелек, набитый зеками Ирина Халип
Единственно верный путь
Единственно верный путь Леонид Невзлин
Российских генералов пускают под нож
Российских генералов пускают под нож Александр Коваленко
Снова на Москву?
Снова на Москву? Аббас Галлямов