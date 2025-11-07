Трамп – Орбану: Вы хотите сказать, что Украина не может выиграть эту войну? 3 7.11.2025, 22:37

3,936

Что ответил премьер Венгрии.

Президент США Дональд Трамп на встрече в Вашингтоне с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном обсудил полномасштабную войну РФ против Украины. Трансляция велась в YouTube Белого дома.

Орбан в ходе беседы со СМИ повторил свой нарратив, что Украина не сможет победить РФ на поле боя.

Когда венгерский премьер закончил свою речь, к нему обратился Трамп: «Вы хотите сказать, что Украина не может выиграть эту войну?»

«Знаете, чудеса случаются», – ответил Орбан.

С ним согласился Трамп: «Да, верно».

Trump: You would say that Ukraine cannot win that war?



Orban: Miracle can happen.



Trump: Yeah. pic.twitter.com/UKZUv927Pi — Clash Report (@clashreport) November 7, 2025

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com