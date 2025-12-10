В Беларуси хотят ввести изменения для тех, кто ходит в секонд-хенды и покупает мясо, молоко, яйца, хлеб, макароны и сахар 10.12.2025, 8:22

2,052

Проект документа опубликован на специальном форуме.

Министерство жилищно-коммунального хозяйства вынесло на общественное обсуждение проект постановления, которым хотят внести изменения по обращению с отходами товаров и упаковки. Проект документа опубликован на специальном форуме.

Чиновники хотят сократить использование неперерабатываемой упаковки, говорится в обосновании к законопроекту. Также они намерены заставить производителей больше отвечать за отходы своих товаров.

Планируют поднять плату за упаковку, которую невозможно переработать, расширить перечень товаров и тары, на которые распространяется эта обязанность. В него хотят включить упаковочные мешки и пакеты из химических текстильных материалов, декоративные пластиковые изделия для праздников (в том числе искусственные ели), отдельные части кондиционеров, а также текстильные изделия и обувь. В эту категорию планируется отнести одежду и другие вещи, бывшие в употреблении, а также обувь из резины, пластмассы и искусственных материалов.

В министерстве указали, что в Беларуси есть проблемы с переработкой мягких полимерных отходов и Tetra Pak. «С учетом того, что по упаковке из комбинированных материалов на основе бумаги и картона остается освобождение от обязанности для упаковки социально значимых товаров, данное увеличение размера платы коснется в основном упаковки для вина, соков, сливок, йогуртов», — говорится в обосновании.

Минжилкомхоз также хочет убрать льготы по тем категориям упаковки, где уже есть более экологичные варианты. Это может затронуть социально значимые товары — мясо, молоко, яйца, хлеб, крупы, макаронные изделия, сахар. Речь о неперерабатываемой упаковке. Не исключено, что это может понести для производителей и торговли дополнительные расходы, а следом — и для покупателей товаров.

Однако часть производителей все же смогут получить льготы. Например, те, кто используют труд людей с инвалидностью или делают стройматериалы.

Кроме того, хотят по-новому подсчитывать долю отходов для тех производителей, которые в своем производстве используют их или вторичное сырье, собранное и выпущенное в Беларуси.

Что намерены изменить для секонд-хендов

В законопроекте также есть предложение от «Беллегпрома» обязать секонд-хенды

обеспечивать сбор отходов. «Так как бывшая в употреблении одежда уже имеет определенный износ, то ее используют меньший период времени, и это ложится большей нагрузкой на окружающую среду», — указано в документе. В то же время концерн объяснил необходимость этой меры ростом такого импорта, а также тем, что доля потребления таких товаров достигает 35%. Тем временем продажи отечественного легпрома падают. Установление же платы за сбор отходов текстиля и обуви «позволит создать предпосылки для постепенной переориентации потребительского спроса».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com