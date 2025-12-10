Глава СВР России рассказал, как воровал у Запада научные исследования
- 10.12.2025, 22:53
Сергей Нарышкин впервые рассказал о своей «службе» в советской разведке.
Директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин впервые рассказал о своей «службе» в советской разведке в 1980-х годах. Об этом он написал в статье для российского журнала «Разведчик».
По словам главы СВР, в 80-х годах он служил в резидентуре в Брюсселе и получил задание собрать информацию о научных исследованиях в области СПИДа.
Руководство страны поручило сотрудникам научно-технической разведки обеспечить получение информации об основных мировых исследованиях в данной области. Нарышкин рассказал, что были «добыты» методики и препараты для диагностики СПИДа, что позволило СССР начать борьбу с этим заболеванием.