Глава СВР России рассказал, как воровал у Запада научные исследования 10.12.2025, 22:53

Сергей Нарышкин

Сергей Нарышкин впервые рассказал о своей «службе» в советской разведке.

Директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин впервые рассказал о своей «службе» в советской разведке в 1980-х годах. Об этом он написал в статье для российского журнала «Разведчик».

По словам главы СВР, в 80-х годах он служил в резидентуре в Брюсселе и получил задание собрать информацию о научных исследованиях в области СПИДа.

Руководство страны поручило сотрудникам научно-технической разведки обеспечить получение информации об основных мировых исследованиях в данной области. Нарышкин рассказал, что были «добыты» методики и препараты для диагностики СПИДа, что позволило СССР начать борьбу с этим заболеванием.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com