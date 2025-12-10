закрыть
11 декабря 2025, четверг
Путин убрал из состава Совбеза РФ генерал-полковника из Грозного

  • 10.12.2025, 23:10
  • 1,800
Путин убрал из состава Совбеза РФ генерал-полковника из Грозного
Олег Храмов

Он занимал пост заместителя секретаря Совбеза с 2017 года.

Диктатор России Владимир Путин изменил состав Совета безопасности — убрал с должности замсекретаря организации уроженца Грозного генерал-полковника Олега Храмова. Об этом сообщается на официальном портале правовой информации.

Из опубликованного следующим документа следует, что вместо Храмова заместителем секретаря Совбеза был назначен Максим Кутомкин.

Олег Храмов работал в структурах Госбезопасности с 1973 по 2017 годы, последние годы — на руководящих должностях в ФСБ, а с 2017 года стал замсекретаря Совбеза.

