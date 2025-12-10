Директора крупных заводов Беларуси провалили планы по экспорту

Директора крупных заводов Беларуси провалили планы по экспорту1
- 10.12.2025, 23:45
Руководителей МТЗ, МАЗа, БЕЛАЗа и других заводов привлекут к дисциплинарным взысканиям.
Часть руководителей крупных промышленных предприятий привлекут к дисциплинарным взысканиям. Директора МТЗ, МАЗа, БЕЛАЗа и других заводов не выполнили доведенные показатели по экспорту, инвестициям и рентабельности. Благодаря BELPOL в распоряжении «Зеркала» оказались документы Министерства промышленности за ноябрь 2025-го. Рассказываем подробности.
Выговоры, замечания, лишение премий
Приказ и постановление коллегии Министерства промышленности датированы ноябрем 2025 года. Из них следует, что ведомство крайне недовольно работой руководителей крупнейших холдингов. Причина — невыполнение ключевых показателей, доведенных еще в начале года. Из-за этого дисциплинарное наказание получат директора сразу нескольких промышленных гигантов.
Жестче всего наказали руководство Минского тракторного завода. Минпром предложил объявить выговор генеральному директору МТЗ Сергею Авраменко. Причина — невыполнения показателей по экспорту, рентабельности продаж и инвестициям в основной капитал. В документе уточняется, что Авраменко получил взыскание также за «недостаточную работу по реализации двух специальных инвестиционных контрактов в Российской Федерации». Речь идет о создании производств в Краснодарском крае и Татарстане.
Кроме этого, министерство решило наказать руководство МТЗ рублем: «Объявить выговор, не начислять и не выплачивать должностным лицам общества все виды надбавок и премий за октябрь 2025 года».
Выговор получит и глава «Могилевлифтмаша» Руслан Страхар за провал экспорта товаров. А вот другие руководители отделались замечаниями, это тоже мера дисциплинарного взыскания. За срыв экспорта наказали генеральных директоров следующих крупных предприятий страны:
БЕЛАЗа Сергея Лесина;
«Белкоммунмаша» Тараса Мурога;
МАЗа Валерия Иванковича;
Руководителю ММЗ Александру Ботвиннику, гендиректору БМЗ Дмитрию Корчику и главе БАТЭ Александру Марченко сделали выговор не только за проблемы с экспортом. Первый получил взыскание также за срыв инвестиций в основной капитал, второй — за проблемы с рентабельностью и показателями по чистой прибыли, а третий — за чрезмерный рост продукции на складах.
Масштаб проблем виден в приложениях к постановлению, где сравниваются плановые задания и фактическое выполнение за январь — сентябрь 2025 года.
Предполагалось, что «Атлант» выпустит за этот период 225 000 бытовых стиральных машин. По факту же произвели только 89 104 единицы.
Холдинг «Горизонт» и завод «Витязь» должны были суммарно произвести три миллиона цветных телевизоров. Реальный выпуск составил чуть менее двух миллионов.
У МТЗ был план выпустить 33 767 тракторов для лесного и сельского хозяйства, но по факту получилось 26 260 штук. Еще хуже ситуация с экспортом этих тракторов. Планировалось продать за рубеж 27 957 единиц техники, а удалось реализовать лишь 16 834.
Серьезное отставание и у МАЗа. Вместо 6966 грузовых автомобилей с конвейера сошли 5010.
БМЗ должен был экспортировать 240 тыс. тонн проката черных металлов в страны «дальней дуги». Фактический результат — всего 35 тыс. тонн.
В документах Минпрома перечислен целый ряд предприятий, допустивших чистые убытки. В этом списке оказались как небольшие заводы, так и крупные игроки:
«Амкодор»;
«Гомсельмаш»;
«Бобруйскагромаш»;
Станкостроительный завод им. Кирова;
«Атлант»;
«Белджи».
Министерство также констатирует рост складских запасов у МТЗ, МАЗ, «Белкоммунмаша», «Атланта», «Гомсельмаша» и других.