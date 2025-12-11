закрыть
Переводчица Европарламента расплакалась во время рассказа 11-летнего Романа, который выжил во время атаки РФ на Винницу

  • 11.12.2025, 7:00
  • 2,324
Переводчица Европарламента расплакалась во время рассказа 11-летнего Романа, который выжил во время атаки РФ на Винницу
11-летний Роман, который выжил во время российской атаки на Винницу
Фото: Радио Свобода

Видео.

В Европейском парламенте во время кинопоказа документальных фильмов об украинских детях в среду, 10 декабря, заплакала переводчица 11-летнего мальчика Романа, который выжил во время ракетного удара РФ по Виннице.

Об этом в среду, 10 декабря, сообщило издание «Радио Свобода».

В частности, как пишет издание, ассистентка вице-президента Европарламента расплакалась, переводя выступление 11-летнего Романа Олексива из Львова. Мальчик пережил российский ракетный удар по Виннице 14 июля 2022 года, во время которого погибла его мама.

«Это был последний раз, когда я видел свою маму. Это был последний раз, когда я смог с ней попрощаться. Я увидел лишь ее прижатой камнями, ее волосы и начал выбираться», — рассказал парень.

Как добавило издание, парень перенес 36 операций и длительную реабилитацию из-за тяжелых ожогов и травм. Несмотря на это он вернулся к учебе, танцам и музыке, а также получил награду от президента Украины Владимира Зеленского.

10 декабря Роман приехал в Брюссель на кинопоказ, чтобы рассказать свою историю евродепутатам и призвать «никогда не сдаваться», потому что «когда мы вместе, мы сильны».

Россия осуществила 14 июля 2022 года ракетную атаку по Виннице. Тогда погибла мама Романа, 29-летняя Галина. Также в тот день РФ унесла жизни еще 25 гражданских украинцев. Роман получил многочисленные ожоги тела. Тогда его отец говорил, что ребенок чудом выжил.

Роман пережил многочисленные операции в Германии, а реабилитацию проходил в Украине. В течение двух лет мальчик ходил со специальными компрессионными повязками, которые помогали сдерживать интенсивный рост рубцов и облегчить предоставленные работу над пластикой кожи.

