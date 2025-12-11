Переводчица Европарламента расплакалась во время рассказа 11-летнего Романа, который выжил во время атаки РФ на Винницу 11.12.2025, 7:00

2,324

11-летний Роман, который выжил во время российской атаки на Винницу

Фото: Радио Свобода

Видео.

В Европейском парламенте во время кинопоказа документальных фильмов об украинских детях в среду, 10 декабря, заплакала переводчица 11-летнего мальчика Романа, который выжил во время ракетного удара РФ по Виннице.

Об этом в среду, 10 декабря, сообщило издание «Радио Свобода».

😥В Європарламенті перекладачка розплакалася, перекладаючи виступ 11-річного Романа Олексіва зі Львова, який вижив після ракетного удару РФ по Вінниці, де загинула його мама.



Хлопчик пройшов 36 операцій, повернувся до навчання та отримав відзнаку від Президента України pic.twitter.com/TkaXybKHJS — NV (@tweetsNV) December 10, 2025

В частности, как пишет издание, ассистентка вице-президента Европарламента расплакалась, переводя выступление 11-летнего Романа Олексива из Львова. Мальчик пережил российский ракетный удар по Виннице 14 июля 2022 года, во время которого погибла его мама.

«Это был последний раз, когда я видел свою маму. Это был последний раз, когда я смог с ней попрощаться. Я увидел лишь ее прижатой камнями, ее волосы и начал выбираться», — рассказал парень.

Как добавило издание, парень перенес 36 операций и длительную реабилитацию из-за тяжелых ожогов и травм. Несмотря на это он вернулся к учебе, танцам и музыке, а также получил награду от президента Украины Владимира Зеленского.

10 декабря Роман приехал в Брюссель на кинопоказ, чтобы рассказать свою историю евродепутатам и призвать «никогда не сдаваться», потому что «когда мы вместе, мы сильны».

Россия осуществила 14 июля 2022 года ракетную атаку по Виннице. Тогда погибла мама Романа, 29-летняя Галина. Также в тот день РФ унесла жизни еще 25 гражданских украинцев. Роман получил многочисленные ожоги тела. Тогда его отец говорил, что ребенок чудом выжил.

Роман пережил многочисленные операции в Германии, а реабилитацию проходил в Украине. В течение двух лет мальчик ходил со специальными компрессионными повязками, которые помогали сдерживать интенсивный рост рубцов и облегчить предоставленные работу над пластикой кожи.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com