11 декабря 2025, четверг, 9:35
Российские военные массово госпитализируются, чтобы не попасть под Покровск

1
  • 11.12.2025, 8:42
  • 1,860
Российские военные массово госпитализируются, чтобы не попасть под Покровск

Таких случаев становится все больше.

Российские военнослужащие массово госпитализируются, чтобы избежать боевых действий. Таких случаев стало больше на фоне слухов о переброске подразделений на Покровское направление.

Об этом сообщает Telegram партизанского движения «Атеш».

Агенты «Атеш» в рядах 205-й отдельной мотострелковой бригады РФ, которая находится на Херсонском направлении, сообщают: резко возрастает количество солдат, которые массово «болеют» и ложатся в госпитали, чтобы избежать боевых действий.

Особенно активизировались случаи заболеваний на фоне слухов о переброске подразделений на Покровское направление.

Медчасти свидетельствуют, что количество обращений уже далеко превышает норму.

Солдаты целыми группами отправляются в госпиталь, используя старые травмы, сомнительные диагнозы и любые поводы, чтобы «откосить» от ротации, рассказывают члены партизанского движения.

«Военнослужащие все чаще заявляют, что не хотят идти на передовую и ищут любые способы уклониться», - констатируют в «Атеш».

