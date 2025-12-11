Российские военные массово госпитализируются, чтобы не попасть под Покровск1
- 11.12.2025, 8:42
- 1,860
Таких случаев становится все больше.
Российские военнослужащие массово госпитализируются, чтобы избежать боевых действий. Таких случаев стало больше на фоне слухов о переброске подразделений на Покровское направление.
Об этом сообщает Telegram партизанского движения «Атеш».
Агенты «Атеш» в рядах 205-й отдельной мотострелковой бригады РФ, которая находится на Херсонском направлении, сообщают: резко возрастает количество солдат, которые массово «болеют» и ложатся в госпитали, чтобы избежать боевых действий.
Особенно активизировались случаи заболеваний на фоне слухов о переброске подразделений на Покровское направление.
Медчасти свидетельствуют, что количество обращений уже далеко превышает норму.
Солдаты целыми группами отправляются в госпиталь, используя старые травмы, сомнительные диагнозы и любые поводы, чтобы «откосить» от ротации, рассказывают члены партизанского движения.
«Военнослужащие все чаще заявляют, что не хотят идти на передовую и ищут любые способы уклониться», - констатируют в «Атеш».