Повреждены или уничтожены: как теневой флот России теряет свои танкеры 12.12.2025, 9:50

Инфографика.

Россия использует теневой флот для перевозки нефтепродуктов по заниженным ценам в обход санкций. Это преимущественно старые суда под иностранными флагами без надлежащего страхования, отслеживания и обслуживания. Некоторые из них были недавно уничтожены или повреждены.

NV напоминает базовые факты о российском теневом флоте и его уязвимости в своей инфографике.

Теневой флот России в цифрах

17% от всех танкеров или каждое шестое судно мира является частью теневого флота России.

>$10 млрд Россия потратила на создание своего теневого флота с 2022 года

~1,4 тыс. судов — примерная численность теневого флота РФ в 2025 году

~300 капитанов работают на теневых судах России

На 250% выросло страхование в портах Черного моря из-за атак на российские суда

Какие танкеры теневого флота России, уничтожены или серьезно повреждены за последнее время

18 февраля 2025, танкер Seacharm (поврежден), Средиземное море, порт Джейхан, Турция

15 февраля 2025, танкер Seajewel (поврежден), Средиземное море, порт Вадо, север Италии

9 февраля 2025, танкер Koala, порт Усть-Луга, Россия,

Февраль 2025, танкер Grace Ferrum (поврежден), Средиземное море, побережье Ливии

27 июня 2025, танкер Vilamoura, Средиземное море, порт Эз-Зувайтина, воды Ливии

6 июля 2025, танкер Eco Wizard, порт Усть-Луга, Россия

27 ноября 2025, танкер Mersin, побережье Дакара, Сенегал

28 ноября 2025, танкеры Kairos, Virat (повреждены), Черное море, пролив Босфор, берег Турции

