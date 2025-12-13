закрыть
13 декабря 2025, суббота, 10:16
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Путин крупно опозорился в Ашхабаде

3
  • 13.12.2025, 8:45
  • 9,646
Путин крупно опозорился в Ашхабаде

Новые подробности о том, как диктатор запутался в фамилиях.

Российский диктатор Владимир Путин прибыл в туркменский Ашхабад на международный форум. Но прибыв на мероприятие, он не смог с правильно произнести фамилию президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова. Более того, он практически сразу запнулся и все равно не выговорил имя его отца Гурбангулы Бердымухамедова, который ранее также занимал должность туркменского президента, пишет OBOZ.UA.

Это произошло во время открытия форума «Мир и доверие: единство целей в пользу устойчивого будущего». Бердымухамедов передал слово Путину, а тот решил поздравить президента Туркменистана с принятием в ООН резолюции о «Постоянном нейтралитете Туркменистана».

Что (не)сказал Путин

«Хотел бы от всей души поздравить с этим знаменательным событием... Поздравить всех наших туркменистанских друзей и, конечно, прежде всего президента Сердара Гурбангулевича Бердыму... муховедова, национального лидера туркменского народа Гурбангулы... мелигуловича Бердымуховедова, и весь народ дружественного нам Туркменистана», – сказал Путин.

Диктатор России сначала ошибся в произнесении фамилии Бердымухамедова, а со второй попытки не смог произнести отчество его отца, и снова ошибся в фамилии.

Интересно, что видео (ниже) начал распространять первым официальный Кремль. По состоянию на сейчас именно этот фрагмент видео в Кремле убрали.

Что предшествовало

Ранее проблем с фамилией Бердымухамедова у Путина не было. Но это далеко не первый случай, когда главарь Кремля делает ошибки в именах лидеров других стран во время личных встреч. Например, несколько раз он не смог правильно произнести имя президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.

Оппозиционные российские издания осторожно предполагают, что диктатор намеренно делает такие ошибки, пытаясь унизить своих визави. Потому что Путин якобы не может выговорить не только длинные, но и короткие фамилии.

Написать комментарий 3

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

МОК не смог
МОК не смог Ирина Халип
Компромисса тут быть не может
Компромисса тут быть не может Александр Невзоров
Хватит заниматься профанацией
Хватит заниматься профанацией Наста Захаревич
Кремль в панике
Кремль в панике Петр Олещук