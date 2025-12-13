Путин крупно опозорился в Ашхабаде 3 13.12.2025, 8:45

9,646

Новые подробности о том, как диктатор запутался в фамилиях.

Российский диктатор Владимир Путин прибыл в туркменский Ашхабад на международный форум. Но прибыв на мероприятие, он не смог с правильно произнести фамилию президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова. Более того, он практически сразу запнулся и все равно не выговорил имя его отца Гурбангулы Бердымухамедова, который ранее также занимал должность туркменского президента, пишет OBOZ.UA.

Это произошло во время открытия форума «Мир и доверие: единство целей в пользу устойчивого будущего». Бердымухамедов передал слово Путину, а тот решил поздравить президента Туркменистана с принятием в ООН резолюции о «Постоянном нейтралитете Туркменистана».

Что (не)сказал Путин

«Хотел бы от всей души поздравить с этим знаменательным событием... Поздравить всех наших туркменистанских друзей и, конечно, прежде всего президента Сердара Гурбангулевича Бердыму... муховедова, национального лидера туркменского народа Гурбангулы... мелигуловича Бердымуховедова, и весь народ дружественного нам Туркменистана», – сказал Путин.

Диктатор России сначала ошибся в произнесении фамилии Бердымухамедова, а со второй попытки не смог произнести отчество его отца, и снова ошибся в фамилии.

Интересно, что видео (ниже) начал распространять первым официальный Кремль. По состоянию на сейчас именно этот фрагмент видео в Кремле убрали.

Что предшествовало

Ранее проблем с фамилией Бердымухамедова у Путина не было. Но это далеко не первый случай, когда главарь Кремля делает ошибки в именах лидеров других стран во время личных встреч. Например, несколько раз он не смог правильно произнести имя президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.

Оппозиционные российские издания осторожно предполагают, что диктатор намеренно делает такие ошибки, пытаясь унизить своих визави. Потому что Путин якобы не может выговорить не только длинные, но и короткие фамилии.

