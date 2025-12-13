Единственная в мире РСЗО на BMW-седане показала быстрые удары по российским позициям

Единственная в мире РСЗО на BMW-седане показала быстрые удары по российским позициям3
Боевой машине дали позывной «Партизан».
Украинские военные на купянском направлении (Харьковская область) используют самодельную реактивную систему залпового огня (РСЗО), установленную на гражданский автомобиль BMW E38. Кадры отработки опубликовала пресс-служба 7-го батальона 114-й отдельной бригады территориальной обороны в Facebook 25 ноября.
Военный журналист и командир, военнослужащий 13-й бригады «Хартия» Юрий Бутусов написал в Telegram, что мини-РСЗО оборудована тремя направляющими от БМ-21 «Град» для 122-мм снарядов.
«Это единственная в мире РСЗО, установленная на BMW-седан», – отметил Бутусов.
По словам военного, такие боевые машины создают неожиданный эффект для противника: разворачивание системы и залп происходят молниеносно, после чего автомобиль мгновенно покидает позицию со скоростью до 200 км/ч, что критически важно для выживания экипажа.
В подразделении сообщили, что боевой машине дали позывной «Партизан».