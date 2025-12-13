закрыть
13 декабря 2025, суббота, 14:23
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Единственная в мире РСЗО на BMW-седане показала быстрые удары по российским позициям

3
  • 13.12.2025, 13:52
  • 1,636
Единственная в мире РСЗО на BMW-седане показала быстрые удары по российским позициям

Боевой машине дали позывной «Партизан».

Украинские военные на купянском направлении (Харьковская область) используют самодельную реактивную систему залпового огня (РСЗО), установленную на гражданский автомобиль BMW E38. Кадры отработки опубликовала пресс-служба 7-го батальона 114-й отдельной бригады территориальной обороны в Facebook 25 ноября.

Военный журналист и командир, военнослужащий 13-й бригады «Хартия» Юрий Бутусов написал в Telegram, что мини-РСЗО оборудована тремя направляющими от БМ-21 «Град» для 122-мм снарядов.

«Это единственная в мире РСЗО, установленная на BMW-седан», – отметил Бутусов.

По словам военного, такие боевые машины создают неожиданный эффект для противника: разворачивание системы и залп происходят молниеносно, после чего автомобиль мгновенно покидает позицию со скоростью до 200 км/ч, что критически важно для выживания экипажа.

В подразделении сообщили, что боевой машине дали позывной «Партизан».

Написать комментарий 3

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

МОК не смог
МОК не смог Ирина Халип
Компромисса тут быть не может
Компромисса тут быть не может Александр Невзоров
Хватит заниматься профанацией
Хватит заниматься профанацией Наста Захаревич
Кремль в панике
Кремль в панике Петр Олещук