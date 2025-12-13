Единственная в мире РСЗО на BMW-седане показала быстрые удары по российским позициям 3 13.12.2025, 13:52

1,636

Боевой машине дали позывной «Партизан».

Украинские военные на купянском направлении (Харьковская область) используют самодельную реактивную систему залпового огня (РСЗО), установленную на гражданский автомобиль BMW E38. Кадры отработки опубликовала пресс-служба 7-го батальона 114-й отдельной бригады территориальной обороны в Facebook 25 ноября.

Военный журналист и командир, военнослужащий 13-й бригады «Хартия» Юрий Бутусов написал в Telegram, что мини-РСЗО оборудована тремя направляющими от БМ-21 «Град» для 122-мм снарядов.

«Это единственная в мире РСЗО, установленная на BMW-седан», – отметил Бутусов.

По словам военного, такие боевые машины создают неожиданный эффект для противника: разворачивание системы и залп происходят молниеносно, после чего автомобиль мгновенно покидает позицию со скоростью до 200 км/ч, что критически важно для выживания экипажа.

В подразделении сообщили, что боевой машине дали позывной «Партизан».

