16 декабря 2025, вторник, 2:21
Фанаты турецкого «Галатасарая» избили племянника князя Монако Альбера II

  • 16.12.2025, 1:34
Фанаты турецкого «Галатасарая» избили племянника князя Монако Альбера II
Луи Дюкруэ

Инцидент произошел после матча Лиги чемпионов, проходившего в Монако.

Футбольные болельщики избили Луи Дюкруэ, 33-летнего племянника князя Монако Альбера II. Об этом сообщает сайт Turkiye Today.

Инцидент произошел после матча Лиги чемпионов УЕФА, проходившего в Монако. Дюкруэ и его друзья болели за команду Монако, большинство других болельщиков на VIP-трибуне приехали из Турции и болели за «Галатасарай».

Потасовка началась сразу после окончания матча. По утверждению пострадавших, один из болельщиков «Галатасарая» высказался по-турецки в адрес друга Дюкруэ. Тот ничего не понял, но решил, что его оскорбляют. Участник драки с турецкой стороны утверждает, что друг Дюкруэ толкнул его, а сам Дюкруэ схватил его за шею и принялся душить.

После драки задержали двух граждан Турции — Селмана Б. и его отца Хасана Б. Они почти не пострадали. У Дюкруэ травмированы лицо, руки и грудная клетка. Его друзья также получили травмы.

Суд приговорил Селмана Б. и Хасана Б. к двум месяцам лишения свободы условно. Кроме того, им запретили посещать регион в течение трех лет. Также обоим придется выплатить по тысяче евро каждому из троих пострадавших.

