18 декабря 2025, четверг, 8:51
Более 100 бывших белорусских политзаключенных прибыли из Украины в Варшаву

  • 18.12.2025, 8:35
Более 100 бывших белорусских политзаключенных прибыли из Украины в Варшаву

Часть из них останется в Польше, часть поедет в Литву.

Более 100 бывших белорусских политзаключенных, 13 декабря вывезенных в Украину, утром 18 декабря прибыли в Варшаву.

Известно, что часть из них останется в Польше, часть поедет в Литву. Все прошли успешно границу, сообщает «Радыё Свабода».

Экс-политзаключенных ночью встречали волонтеры, журналисты, дипломаты.

Автобус в Варшаве встречали и родственники некоторых бывших политзаключенных. В частности Марию Колесникову встретила ее сестра Татьяна Хомич. Они не виделись 5 лет.

Члены семьи бывшего главного редактора портала tut.by Марины Золотовой ждали ее в Варшаве с цветами. Политзаключенные благодарили за человеческое отношение к их украинской стороне.

