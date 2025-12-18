Более 100 бывших белорусских политзаключенных прибыли из Украины в Варшаву 18.12.2025, 8:35

Часть из них останется в Польше, часть поедет в Литву.

Более 100 бывших белорусских политзаключенных, 13 декабря вывезенных в Украину, утром 18 декабря прибыли в Варшаву.

Известно, что часть из них останется в Польше, часть поедет в Литву. Все прошли успешно границу, сообщает «Радыё Свабода».

Экс-политзаключенных ночью встречали волонтеры, журналисты, дипломаты.

Автобус в Варшаве встречали и родственники некоторых бывших политзаключенных. В частности Марию Колесникову встретила ее сестра Татьяна Хомич. Они не виделись 5 лет.

Члены семьи бывшего главного редактора портала tut.by Марины Золотовой ждали ее в Варшаве с цветами. Политзаключенные благодарили за человеческое отношение к их украинской стороне.

