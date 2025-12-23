Трамп объявил о строительстве кораблей класса «Трамп»3
- 23.12.2025, 9:00
Они будут нести гиперзвуковое оружие.
Военно-морские силы США разработают новый класс боевых кораблей под названием «Трамп» и построят два линкора — «крупнейших из когда-либо созданных», объявил президент США Дональд Трамп, выступая из своей резиденции в Мар-а-Лаго, пишет «Немецкая волна».
Строительство первого линкора, USS Defiant («Непокорный»), запланировано на начало 2030-х годов — сейчас он находится на стадии проектирования. По словам Трампа, линкоры станут частью нового «золотого флота» современных боевых кораблей. Он добавил, что в итоге ВМС США планируют довести численность такого флота до 20–25 кораблей.
Новые линкоры наряду со стандартными орудиями и ракетами будут оснащены гиперзвуковым оружием, рельсотронами (электромагнитная пушка) и мощным лазерным вооружением, объявил Трамп.