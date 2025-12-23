В Гомеле под завалами дома нашли погибшую женщину 1 23.12.2025, 10:56

3,866

В одной из квартир взорвался газ.

В Гомеле под обвалом перекрытий двух этажей в доме по улице Косарева обнаружена погибшая женщина. Об этом сообщили сегодня на заседании штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.

Заместитель председателя облисполкома Андрей Барановский рассказал, что специалисты провели необходимые демонтажные работы. При разборе завалов на шестом этаже 22 декабря в 21:30 обнаружено тело женщины. По предварительной информации, это жительница дома. В связи со случившимся Гомельский облисполком выражает соболезнования родным и близким погибшей.

Управлением Следственного комитета по Гомельской области продолжается работа по установлению всех обстоятельств инцидента, причин и условий, приведших к трагедии. Назначены необходимые экспертные исследования. Правовая оценка произошедшего будет дана после проведения комплекса следственных действий.

Напомним, 17 декабря, предположительно в результате взрыва бытового газа в одной из квартир произошло обрушение потолочных плит седьмого и восьмого этажей.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com