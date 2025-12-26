Зеленский: Многое может решиться до Нового года 26.12.2025, 10:31

Владимир Зеленский

Президент Украины объявил о скорой встрече с Трампом.

Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время проведет встречу с президентом США Дональдом Трампом относительно мирного плана.

Об этом глава Украины сообщил в Telegram.

По словам президента Украины, секретарь СНБО Рустем Умеров доложил ему о своих очередных контактах с американской стороной.

«Ни одного дня не теряем. Договорились о встрече на самом высоком уровне - с президентом Трампом в ближайшее время. Многое может решиться до нового года», - сообщил Зеленский.

Вчера, 24 декабря, президент Украины Владимир Зеленский впервые раскрыл содержание 20 пунктов мирного плана.

Президент Украины подтвердил, что у Киева и Вашингтона остаются разногласия по территориальным вопросам и по контролю над Запорожской АЭС. Тем не менее он охарактеризовал переговоры как «значительно продвинувшиеся».

По словам Зеленского, Киев пытается убедить США предложить прекращение огня по текущей линии соприкосновения. При этом Россия, как утверждает украинский лидер, заявляет о готовности отвести войска из ряда регионов, но требует ухода Украины с занятых ею территорий в Донецкой области.

Украинский президент подчеркнул, что отказ от территорий невозможен, так как противоречит законодательству и потребовал бы референдума.

Зеленский заявил, что в случае достижения перемирия готов провести президентские выборы «как можно скорее». Перемирие, по его словам, вступит в силу в день подписания соглашения и будет контролироваться международными посредниками.

Также Украина рассчитывает на ускоренную интеграцию в ЕС, масштабную программу восстановления, соглашение с Россией по обеспечению безопасности речной и морской торговли.

