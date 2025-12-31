закрыть
31 декабря 2025, среда, 14:46
В России запрещают мясо из Беларуси

  31.12.2025, 13:23
  • 1,338
В России запрещают мясо из Беларуси

Нашли кишечную палочку.

Поставки продукции крупного белорусского мясокомбината попали под ограничения в России. Подробнее разъяснили в Россельхознадзоре.

Так, под временные ограничительные меры попала продукция Гродненского мясокомбината. Причиной стало выявление в готовых мясных изделиях бактерий группы кишечной палочки повторно.

- Продукция, отгруженная до 31 декабря включительно, принимается в обычном режиме, - уточнили в российском ведомстве.

Кроме того, в Россельхознадзоре рассказали об усилении лабораторного контроля продукции еще шести белорусских производителей. Под усиленный лабораторный контроль попала продукция: «БелМаре Групп» из-за превышения массовой доли бензойной и сорбиновой кислоты в соленой рыбной продукции, Ляховичского молочного завода из-за ивермектина в их сливочном масле, «МилкСтрэйт» из-за бактерий группы кишечной палочки в их обезжиренном пастеризованном молоке, «Смолевичи Бройлер» из-за сульфаметазина в субпродуктах птицы, а также Полоцкого молочного комбината и Шкловского маслодельного завода, в пастеризованном обезжиренном молоке которых также выявили бактерии группы кишечной палочки.

