закрыть
4 декабря 2025, четверг, 5:07
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Названы наследники Месси и Роналду в мировом футболе

  • 4.12.2025, 4:54
Названы наследники Месси и Роналду в мировом футболе
Уэсли Снейдер

Прогноз бывшего игрока «Реала» и сборной Нидерландов Уэсли Снейдера.

Бывший игрок «Реала» и сборной Нидерландов Уэсли Снейдер поделился мнением о том, кто станет лидерами мирового футбола после завершения карьеры Лионеля Месси и Криштиану Роналду.

«Когда Месси и Роналду уйдут, внимание всех переключится на Мбаппе, Винисиуса и Ламина Ямалю. Все зависит от поколения, — отметил Снейдер. — Когда завершил карьеру Марадона, на сцену вышли другие игроки. Сейчас за каждым шагом следят камеры, видео и новости, а раньше такого давления не было».

По словам голландца, современным футболистам приходится нести большую ответственность и постоянно находиться на виду у публики.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Путин прячется в деталях
Путин прячется в деталях Юрий Федоренко
Главный козырь Украины
Главный козырь Украины Денис Попович
Ответ очевиден
Ответ очевиден Виталий Портников
Конец «космического государства»
Конец «космического государства» Виктор Ягун