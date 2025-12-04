Названы наследники Месси и Роналду в мировом футболе 4.12.2025, 4:54

Уэсли Снейдер

Прогноз бывшего игрока «Реала» и сборной Нидерландов Уэсли Снейдера.

Бывший игрок «Реала» и сборной Нидерландов Уэсли Снейдер поделился мнением о том, кто станет лидерами мирового футбола после завершения карьеры Лионеля Месси и Криштиану Роналду.

«Когда Месси и Роналду уйдут, внимание всех переключится на Мбаппе, Винисиуса и Ламина Ямалю. Все зависит от поколения, — отметил Снейдер. — Когда завершил карьеру Марадона, на сцену вышли другие игроки. Сейчас за каждым шагом следят камеры, видео и новости, а раньше такого давления не было».

По словам голландца, современным футболистам приходится нести большую ответственность и постоянно находиться на виду у публики.

