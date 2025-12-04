Знаменитая теннисистка отказалась от России и сменила гражданство 1 4.12.2025, 13:53

Спортсменка объяснила свое решение.

Известная российская теннисистка Анастасия Потапова приняла решение отказаться представлять родную страну на международных турнирах. 24-летняя уроженка Саратова, которая занимает 51-е место в мировом рейтинге, с нового сезона будет выступать под флагом Австрии.

Об этом сама Потапова написала в своем Telegram-канале. Спортсменка, которая за свою карьеру выиграла шесть титулов – по три в одиночном и парном разряде – и заработала свыше пяти миллионов долларов призовых, добавила, что с радостью будет представлять новую страну.

«Рада сообщить, что мое заявление на получение гражданства одобрено правительством Австрии. Австрия – это место, которое я люблю, она невероятно гостеприимна, там я чувствую себя как дома. Мне нравится Вена, и я с нетерпением жду, когда она станет моим вторым домом. В связи с этим я с гордостью объявляю, что с 2026 года я буду представлять свою новую родину, Австрию, в своей профессиональной теннисной карьере», – сообщила Потапова.

