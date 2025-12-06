закрыть
Протас забросил девятую шайбу в сезоне НХЛ

  • 6.12.2025, 15:15
Алексей Протас

Белорусский хоккеист забросил «Анахайму».

В очередном матче чемпионата Национальной хоккейной лиги «Вашингтон» в серии буллитов уступил на выезде «Анахайму» со счетом 3:4.

Одну из шайб в составе гостей забросил Алексей Протас. Для белоруса это уже девятый гол в сезоне, и теперь у него 19 (9+10) очков по системе «гол плюс пас».

Заметим, что Протас удачно действует в последних матчах. Его результативная серия достигла уже пяти поединков, в ходе которых он неизменно набирал очки. Всего на этом отрезке наш соотечественник положил в копилку 5 (3+2) баллов.

