Протас забросил девятую шайбу в сезоне НХЛ
- 6.12.2025, 15:15
Белорусский хоккеист забросил «Анахайму».
В очередном матче чемпионата Национальной хоккейной лиги «Вашингтон» в серии буллитов уступил на выезде «Анахайму» со счетом 3:4.
Одну из шайб в составе гостей забросил Алексей Протас. Для белоруса это уже девятый гол в сезоне, и теперь у него 19 (9+10) очков по системе «гол плюс пас».
Заметим, что Протас удачно действует в последних матчах. Его результативная серия достигла уже пяти поединков, в ходе которых он неизменно набирал очки. Всего на этом отрезке наш соотечественник положил в копилку 5 (3+2) баллов.