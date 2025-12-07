В Беларуси — новое обострение по поводу «тунеядцев»9
7.12.2025
В МВД заявили, что для некоторых безработных хотят ввести «административку».
Милиция продолжает заниматься «тунеядцами». Среди прочего силовики принимают участие в заседаниях комиссий по «иждивенцам», а также в ярмарках вакансий. Ранее в МВД заявили, что предлагает ввести административную ответственность из-за «невыполнение обязанностей по трудоустройству и прохождению лечения», пишет «Зеркало».
В Дзержинском районе в ноябре местный центр занятости и РОВД собрали на профилактическую акцию тех, кто вышел из мест лишения свободы. Им среди прочего рассказали о вариантах трудоустройства, профессиональной переподготовки.
В Воложинском районе служба занятости и уголовно-исполнительная инспекция местного РОВД провели ярмарку вакансий для тех, кто состоит на учете в милиции. В Копыльском районе таких людей собрали на профилактическое мероприятие «Не стань тунеядцем». Как сообщается, его посетило 12 человек.
В Берестовицком и Дрогичинском районах милиция также принимала участие в подобных мероприятиях, а в Жодино — в заседании «тунеядской» комиссии.
Напомним, МВД предлагает ввести административную ответственность для некоторого населения из-за «невыполнение обязанностей по трудоустройству и прохождению лечения». Речь о тех, кто находился в лечебно-трудовом профилактории и стоит на учете в милиции.
Ранее, 21 января этого года, Александр Лукашенко заявил, что необходимо активнее привлекать на рынок труда тех, кто не работает. Особенно он обращал внимание на Минск. А в ноябре 2024-го диктатор сказал, что в Беларуси не должно быть «бомжей и тунеядцев».
После этого в Минске и регионах — к примеру, в Борисове и Волковыске — силовики достаточно активно подключились к поиску «иждивенцев» и их трудоустройству.