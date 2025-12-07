Ученые нашли средство против облысения с колоссальным эффектом 3 7.12.2025, 20:37

Новый препарат доказал эффективность в финальной фазе испытаний.

Ирландская компания Cosmo Pharmaceuticals завершила третью фазу клинических испытаний нового препарата от мужского облысения. Средство на основе класкотерона – вещества, которое блокирует действие тестостерона на уровне кожи, – показало впечатляющий результат: в одном из испытаний рост волос улучшился на 539% по сравнению с плацебо.

Мужская андрогенетическая алопеция возникает из-за генетической чувствительности волосяных фолликулов к андрогенам, в частности к дигидротестостерону. На рынке уже есть эффективные средства – миноксидил, финастерид, а также пересадка волос. Но у каждого из методов существуют минусы: высокая стоимость, побочные эффекты или отсутствие результата у части пациентов.

Класкотерон относится к другому классу препаратов – он блокирует андрогенные рецепторы напрямую в месте действия гормонов.

В двух ключевых клинических испытаниях участвовали почти 1500 мужчин с андрогенной алопецией. Добровольцам назначали либо плацебо, либо 5-процентный раствор класкотерона, который нужно было наносить на участки выпадения волос.

Оба исследования достигли основных целей. В первом прирост количества волос у участников, применявших препарат, составил 539% по сравнению с плацебо, во втором – 168%.

Препарат также показал хороший уровень безопасности – большинство нежелательных реакций, зафиксированных во время испытаний, не были связаны с самим средством.

«Высокая эффективность в двух крупнейших исследованиях третьей фазы и благоприятный уровень безопасности открывают путь к принципиально новой парадигме лечения», – заявил генеральный директор Cosmo Джованни Ди Наполи.

Если препарат получит одобрение регулирующих органов, он станет первым новым средством от андрогенетической алопеции примерно за 30 лет. Сейчас компания завершает обязательное 12-месячное исследование безопасности – его планируют закончить к весне 2026 года, после чего подадут заявки на разрешение препарата в США и ЕС.

Ранее ученые из Национального университета Тайваня добились впечатляющего результата – им удалось восстановить рост волос у полностью безволосых мышей всего за 20 дней.

Ученые выяснили, что раздражение стимулирует иммунные клетки, которые перемещаются в подкожный жировой слой и заставляют жировые клетки выделять жирные кислоты. Эти кислоты активируют стволовые клетки волосяных фолликулов, запуская рост волос.

