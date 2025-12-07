The Guardian: Путин не принял «мирное соглашение» Трампа 2 7.12.2025, 22:47

Хозяин Кремля скоро поплатится за это.

Российский диктатор Владимир Путин систематически разрушает свою страну. Война в Украине, которую он сам начал, является экономической, финансовой, геополитической и человеческой катастрофой для РФ, которая с каждым днем становится хуже. Об этом пишет обозреватель по вопросам внешней политики газеты The Guardian Саймон Тисдал.

«По своим собственным неясным причинам Дональд Трамп, другая национальная угроза, на прошлой неделе предложил ему спасительную нить. Однако Путин отверг ее. Эти два дурака заслуживают друг друга», - отметил эксперт.

К чему привело бы такое «мирное соглашение»

По его словам, на столе в Москве лежала «мирная сделка», которая вознаграждала агрессию России передачей большой территории Украины, ставила под угрозу независимость Киева и ослабляла оборону страны от любых будущих атак.

«Соглашение Трампа, если бы его удалось продвинуть, раскололо бы США и Европу; разорвало бы НАТО, возможно, фатально; дало бы отсрочку экономике России, которая является изгоем; и, вероятно, свергло бы правительство Владимира Зеленского. Это ключевые цели России в войне. Но Путин, страдающий от неоимперских фантазий и проблем наследия, сказал «нет». Он считает, что может получить все это и даже больше, продолжая борьбу. Он убедил идиота Трампа, что победа России неизбежна, а интриганты-европейцы являются настоящими воинственными элементами. Однако его предположение является в корне ошибочным», - подчеркнул Тисдал.

Аналитик отметил, что суровые факты ставят российского диктатора в безвыходную ситуацию. Спустя почти четыре года он до сих пор находится на Донбассе, тогда как в собственной стране все разваливается.

Последствия войны на экономику РФ

«После двух лет роста, искусственно подпитываемого увеличением расходов на оборону, доходы России от нефти и газа, составляющие до 50% государственных доходов, снизились на 27% по сравнению с прошлым годом, и надвигается рецессия. Инфляция выросла до 8%; процентные ставки превышают 16%. Дефицит бюджета растет, более половины ликвидного суверенного фонда России было растрачено с 2022 года, государственные монополии имеют огромные долги, иностранные инвестиции резко упали, расходы на импорт стратегических товаров выросли на 122%, а потребительские налоги стремительно растут - и все это для финансирования войны Путина. Россияне даже должны платить больше, чтобы заглушить свое горе: цена на водку выросла на 5%», - добавил обозреватель издания.

Как пишет Тисдал, боль становится все сильнее, ведь Украина обнаружила слабое место, а именно российские нефтеперерабатывающие заводы, трубопроводы и «теневой флот» нефтяных танкеров, перевозящих незаконный экспорт.

В частности, на прошлой неделе в Черном море загорелся третий танкер в результате ударов военно-морскими дронами.

«Киев регулярно наносит удары по энергетическим объектам в глубине России, вызывая панику и дефицит топлива. Тем временем два российских энергетических гиганта, «Роснефть» и «Лукойл», испытывают трудности, поскольку азиатские покупатели, в частности на важном рынке Китая, спешат избежать вторичных санкций США», - объяснил эксперт.

Россия продолжает пребывать в иллюзии

По мнению обозревателя, нарратив «Россия побеждает» базируется на предполагаемых успехах на фронте. В частности один из советников Путина Юрий Ушаков заявил, что недавно достигнутые территориальные достижения «положительно повлияли» на переговоры в Москве, то есть усилили позиции России. Однако, как отмечает Тисдал, это иллюзия, ведь достижения незначительны.

«Несмотря на свою неожиданность, полномасштабное вторжение и преимущество в человеческих ресурсах и материальных средствах, Путин полностью провалил покорение Украины - провал, который измеряется шокирующими цифрами российских потерь: более 280 000 погибших или раненых за первые восемь месяцев 2025 года; всего около миллиона», - отметил аналитик.

Почему Путин не хочет заканчивать войну

В свою очередь независимый журналист Алексей Ковалев предположил, что когда боевые действия в конце концов прекратятся, может наступить «большой социальный кризис», чего боится Кремль, поэтому и подавляет публичную и онлайн-оппозицию. Такая причина является еще одной для Путина не заканчивать войну.

В то же время, как пишет Тисдал, последнее фиаско переговоров США в очередной раз разоблачило «идиотскую и однобокую» «стратегию» Трампа по Украине. С самого начала, успокаивая Россию, он атаковал Зеленского и прекратил поставки оружия для Украины.

«Эгоистическое стремление Трампа играть роль миротворца и быстро заработать деньги, выбор некомпетентных родственников и друзей в качестве любительских посланников, а также попытки отодвинуть на второй план и выставить на посмешище Европу помогают и подбадривают Путина», - добавил эксперт.

Поэтому, по словам обозревателя, вмешательство президента США продолжает войну, из-за чего он должен отступить, прежде чем нанесет еще больший вред, тогда как Европа и НАТО должны вмешаться, предоставив Украине больше оружия, кредиты на возмещение убытков за счет конфискованных российских активов, полностью применив энергетические санкции, «более жесткие кинетические меры в ответ на саботаж и кибератаки, а также проявив более единую решимость помочь положить конец эпохе террора Путина».

