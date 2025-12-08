Белорусские НПЗ перерабатывают больше нефти ради экспорта российского мазута 8.12.2025, 12:40

Режим Лукашенко помогает Путину зарабатывать деньги для войны в Украине.

В конце ноября Россия увеличила морской экспорт мазута. Помогают России с экспортным мазутом белорусские НПЗ, принявшие на переработку дополнительные объемы нефти.

Об этом рассказал в комментарии «Коммерсантъ» эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков. По его словам, мазут из Беларуси пошел на экспорт через порты Ленинградской области.

Как пишет издание со ссылкой на экспертов, мазут преимущественно направляется в Азию из-за высокого спроса на использование в бункеровке, генерации электроэнергии и в качестве сырья для переработки. Саудовская Аравия, например, покупая относительно дешевый российский мазут для своих электростанций высвобождает собственную нефть и нефтепродукты для более выгодной продажи на мировом рынке.

Крупнейшим покупателем российского мазута в январе-октябре 2025 года стал Сингапур. Он закупил 4,9 млн тонн этого ресурса или 17% всего объема поставок. В число основных покупателей также входят Саудовская Аравия (15%), Китай (15%), Индия (12%), Турция (11%) и Малайзия (6%).

Рост экспорта мазута позволят частично компенсировать России потери от прекращения поставок за рубеж светлых нефтепродуктов. Отгрузки бензина вне ЕАЭС запрещены до 1 января 2026 года для всех участников рынка, экспорт дизтоплива разрешен только для НПЗ. В Минэнерго России предупреждали, что вопрос о дальнейшем сохранении ограничений может быть рассмотрен по мере приближения указанного срока.

Однако по итогам декабря ожидается снижения и экспорта мазута в связи с традиционным зимним спадом спроса на него.

