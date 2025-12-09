закрыть
9 декабря 2025, вторник, 11:55
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Литва не будет закрывать представительство Тайваня в Вильнюсе

  • 9.12.2025, 11:39
Литва не будет закрывать представительство Тайваня в Вильнюсе

Требование Китая отклонено.

Советник литовского президента по вопросам внешней политики Аста Скайсгирите заявила, что ее страна не намерена выполнять условия Китая относительно представительства Тайваня в Вильнюсе.

Ее слова цитирует LRT.

Скайсгирите заявила, что не видит «значительного прогресса» в переговорах с Китаем о восстановлении дипломатического представительства.

«Я не вижу значительного прогресса, поскольку Китай выдвигает определенные требования в отношении представительства Тайваня, и я не думаю, что эти требования можно легко выполнить. Похоже, что пока это требование будет оставаться в силе, Китай не будет рассматривать эти отношения так же, как и в других странах», – сказала она.

Советник литовского президента не уточнила, какие именно условия выдвигает Китай, но на вопрос, сможет ли Литва восстановить дипломатические отношения с Китаем без закрытия представительства Тайваня, она ответила:

«Я не хотела бы утверждать это категорически, ведь жизнь всегда преподносит различные повороты и возможности. Однако на данный момент это условие, которое мы не можем выполнить», – отметила она.

Скайсгирите добавила, что Литва сохраняет свою позицию по восстановлению отношений с Китаем.

Напомним, отношения Литвы с Китаем ухудшились в 2021 году после того, как Вильнюс предложил Тайваню открыть представительство.

Пекин назвал это нарушением политики «одного Китая», которая предусматривает неподдержание отдельных отношений с Тайванем, понизил уровень дипломатических отношений с Литвой и ввел торговые ограничения.

В январе Китай заявил, что с нетерпением ждет возвращения отношений с Литвой к «нормальному состоянию» и что двери для диалога всегда открыты.

В то же время по состоянию на июнь китайские дипломаты отсутствовали в Вильнюсе с середины мая из-за напряженности в отношениях между Литвой и Китаем по поводу восстановления официального дипломатического представительства.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Остановить Путина
Остановить Путина Гарри Каспаров
Игорь идет домой
Игорь идет домой Ирина Халип
Путин прячется в деталях
Путин прячется в деталях Юрий Федоренко
Главный козырь Украины
Главный козырь Украины Денис Попович