Литва не будет закрывать представительство Тайваня в Вильнюсе 9.12.2025, 11:39

Требование Китая отклонено.

Советник литовского президента по вопросам внешней политики Аста Скайсгирите заявила, что ее страна не намерена выполнять условия Китая относительно представительства Тайваня в Вильнюсе.

Ее слова цитирует LRT.

Скайсгирите заявила, что не видит «значительного прогресса» в переговорах с Китаем о восстановлении дипломатического представительства.

«Я не вижу значительного прогресса, поскольку Китай выдвигает определенные требования в отношении представительства Тайваня, и я не думаю, что эти требования можно легко выполнить. Похоже, что пока это требование будет оставаться в силе, Китай не будет рассматривать эти отношения так же, как и в других странах», – сказала она.

Советник литовского президента не уточнила, какие именно условия выдвигает Китай, но на вопрос, сможет ли Литва восстановить дипломатические отношения с Китаем без закрытия представительства Тайваня, она ответила:

«Я не хотела бы утверждать это категорически, ведь жизнь всегда преподносит различные повороты и возможности. Однако на данный момент это условие, которое мы не можем выполнить», – отметила она.

Скайсгирите добавила, что Литва сохраняет свою позицию по восстановлению отношений с Китаем.

Напомним, отношения Литвы с Китаем ухудшились в 2021 году после того, как Вильнюс предложил Тайваню открыть представительство.

Пекин назвал это нарушением политики «одного Китая», которая предусматривает неподдержание отдельных отношений с Тайванем, понизил уровень дипломатических отношений с Литвой и ввел торговые ограничения.

В январе Китай заявил, что с нетерпением ждет возвращения отношений с Литвой к «нормальному состоянию» и что двери для диалога всегда открыты.

В то же время по состоянию на июнь китайские дипломаты отсутствовали в Вильнюсе с середины мая из-за напряженности в отношениях между Литвой и Китаем по поводу восстановления официального дипломатического представительства.

