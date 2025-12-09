Силы спецопераций Украины поразили два крупных склада оккупантов на Донбассе 9.12.2025, 12:47

Уничтожены запасы дронов и топлива.

Подразделения Сил специальных операций Вооруженных сил Украины (ССО ВСУ) уничтожили несколько крупных складов россиян на временно оккупированных территориях Донбасса. Оккупанты остались без дронов и бензина.

Об этом сообщает Telegram Сил специальных операций ВСУ.

«В ночь на 8 декабря подразделения ССО осуществили успешное поражение ударными БПЛА по вражеским целям на ВОТ Донецкой и Луганской областей», - сказано в сообщении.

В частности, во временно оккупированном Донецке дроны ССО уничтожили склад беспилотников, который принадлежал 9-й бригаде оккупантов из состава российской 51-й армии. На складе хранилось много разведывательных и ударных дронов тактического уровня, и боевые части для этих беспилотников.

На временно оккупированной территории Луганской области в населенном пункте Симейкино был поражен склад ГСМ (горюче-смазочных материалов), который принадлежал российской оккупационной группе войск «Юг». В результате удара уничтожены резервуары с более 6 тысяч куб. м топлива.

«Силы специальных операций продолжают принимать асимметричные действия для подрыва наступательных возможностей российской армии», - добавили в ССО.

