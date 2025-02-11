Гомельские хирурги извлекли 20 магнитов из кишечника двухлетнего малыша 2 11.02.2025, 20:38

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Врачи провели сложнейшую операцию.

Хирурги Гомельской областной детской клинической больницы провели операцию на кишечнике двухлетнего ребенка, сообщает телерадиокомпания «Гомель».

В минувшие выходные мама с малышом сходила в гости, а в понедельник мальчик оказался на операционном столе, когда выяснилось, что его жалобы на боль в животе связаны с тем, что в кишечнике находится 20 магнитов.

В ходе операции инородные тела извлекли, пришлось удалить три фрагмента кишки, на каждом из которых образовалось по два сквозных отверстия. После этого целостность кишки восстановили. Впереди у малыша долгая реабилитация. Нужно, чтобы кишечник сросся и заработал.

«Это сложнейшая операция. Это маленький ребенок с несовершенным иммунитетом, со сниженными резервными защитными способностями», – заведующий детским хирургическим отделением подчеркнул больницы Юрий Дмитриев.

Врачи отмечают, что наиболее опасные при попадании в организм посторонние предметы – батарейки и магниты. А возраст, в котором дети чаще всего могут проглотить что-то не то, – 3-5 лет. Именно тогда малыши активно познают мир, в том числе на вкус.

За 2024 год в Гомельской областной детской клинической больнице оказали помощь 119 пациентам с проглоченными инородными телами.

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