Зеленский назвал «план Б» на случай, если Украину не примут в НАТО 1 12.02.2025, 19:31

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Киев будет «строить НАТО» на своей территории.

Украине потребуется значительно усилить армию в случае, если ее не примут в НАТО. В частности, речь об удвоении численности военнослужащих.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью The Economist.

Он отметил, что вопрос того, какими будут гарантии безопасности для Украины, сейчас полностью зависит от президента США Дональда Трампа. При этом садиться за стол переговоров с Россией со слабыми гарантиями опасно.

«Если Украина не будет в НАТО, это значит, что Украина будет строить НАТО на своей территории. Значит, нам нужна такая же многочисленная армия, как сегодня у россиян. А для всего этого нам нужны оружие и деньги. И мы будем просить об этом США», - подчеркнул глава государства.

По словам Зеленского, это и является «план Б» на случай, если Украина не станет частью НАТО.

«Нам не нужны никакие армии в мире. Нам нужна своя армия, но мы должны удвоить ее. Удвоить. Чтобы быть на одном уровне с российской армией», - заявил Зеленский.

Президент Украины уточнил, что для того, чтобы удвоить армию, Украине понадобятся деньги и военное снаряжение. Таким образом, Европа может помочь с финансированием, а США - «с некоторыми конкретными видами оружия». Речь, в частности, о дальнобойных ракетах и системах противовоздушной обороны Patriot.

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