Трамп прокомментировал разговор с Зеленским
- 12.02.2025, 22:51
Свою беседу с президентом Украины он назвал очень хорошей.
Американский президент Дональд Трамп по итогам переговоров с украинским коллегой Владимиром Зеленским заявил, что последний, как и российский диктатор Владимир Путин, хочет мира. Об этом лидер США написал в своей соцсети Truth Social.
«Он, как и президент Путин, хочет мира», — отметил Трамп в посте по итогам телефонного разговора с украинским президентом.
Свою беседу с Зеленским он назвал очень хорошей. По словам Трампа, они обсудили разные темы, связанные с войной РФ в Украине, в частности украинско-американскую встречу на полях Мюнхенской конференции.
Делегацию США возглавят вице-президент Джей Ди Вэнс и госсекретарь Марко Рубио.
До этого Трамп провел телефонный разговор с Путиным.