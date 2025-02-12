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Трамп прокомментировал разговор с Зеленским

  • 12.02.2025, 22:51
Трамп прокомментировал разговор с Зеленским

Свою беседу с президентом Украины он назвал очень хорошей.

Американский президент Дональд Трамп по итогам переговоров с украинским коллегой Владимиром Зеленским заявил, что последний, как и российский диктатор Владимир Путин, хочет мира. Об этом лидер США написал в своей соцсети Truth Social.

«Он, как и президент Путин, хочет мира», — отметил Трамп в посте по итогам телефонного разговора с украинским президентом.

Свою беседу с Зеленским он назвал очень хорошей. По словам Трампа, они обсудили разные темы, связанные с войной РФ в Украине, в частности украинско-американскую встречу на полях Мюнхенской конференции.

Делегацию США возглавят вице-президент Джей Ди Вэнс и госсекретарь Марко Рубио.

До этого Трамп провел телефонный разговор с Путиным.

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