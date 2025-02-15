Ученые объяснили, зачем стреляли в «Слоновью ногу» на Чернобыльской АЭС из автомата 15.02.2025, 8:59

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«Слоновья нога» лежит в подвале под четвертым реактором.

«Слоновья нога», которая сформировалась под Чернобыльской АЭС недалеко от Припяти во время Чернобыльской катастрофы, была настолько радиоактивной, что всего нескольких секунд, проведенных рядом с ней, было достаточно, чтобы у человека возникла лихорадка и тошнота. Застывшая масса из кориума и других материалов оказалась настолько прочной, что ее образцы откалывали при помощи автоматов Калашникова, пишет IFLScience.

Отмечается, что «Слоновья нога» лежит в подвале под четвертым реактором Чернобыльской атомной электростанции. Именно этот реактор взорвался 26 апреля 1986 года, став самой страшной ядерной катастрофой в Европе.

В издании объяснили, что при ядерном взрыве выделяется огромное количество тепла, которого достаточно для превращения реактора и его топливных стержней в лавообразную взвесь. Затем этот «коктейль» из металла, песка и урана остывает и затвердевает, превращаясь в образования, известные как топливосодержащие материалы.

Вскоре после катастрофы «Слоновья нога» испускала около 10 000 рентген ионизирующего излучения в час. Это невероятная доза опасного излучения. В издании подчеркнули, что облучение всего лишь в 500 рентген в течение 5 часов означало бы верную смерть.

К счастью, со временем «Слоновья нога» стала менее опасной. Благодаря этому ученые и фотографы смогли посетить это место спустя годы.

В издании поделились, что самый известный снимок «Слоновьей ноги» сделал в 1996 году казахстанских эксперт-ядерщик Артур Корнеев. Ему была поручена работа по поиску топлива и измерению уровня радиации на Чернобыльской АЭС.

«Мы были первопроходцами. Мы всегда были на переднем крае», - сказал он в интервью The New York Times.

Согласно слухам, в 2022 году Корнеев скончался в возрасте 73 лет. Подтверждено то, что после посещения Чернобыльской АЭС у него появились проблемы со здоровьем, добавили в издании.

Журналисты рассказали, что самая сложная задача для ученых состояла в том, чтобы извлечь образцы «Слоновьей ноги». Поначалу масса была настолько плотной, что им приходилось использовать автомат Калашникова, чтобы отколоть кусочки для анализа.

Эту информацию подтвердил, в частности, доктор Борис Бураков из Радиевого института имени В. Г. Хлопина, который в 2013 году выступил на Международной встрече экспертов по выводу из эксплуатации и восстановлению после ядерной аварии в Вене

Тем не менее со временем «Слоновья нога» стала мягче. Поэтому сейчас исследователям легче получить образцы. Максим Савельев из Института проблем безопасности атомных электростанций в комментарии для Science рассказал, что сейчас застывшая масса похожа на песок.

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