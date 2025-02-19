Зеленский: Трамп живет в дезинформационном пространстве
- 19.02.2025, 14:14
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Президент Украины ответил на заявления главы Белого дома.
Президент Украины Владимир Зеленский назвал дезинформацией заявление президента США Дональда Трампа о падении своего рейтинга до 4%. Об этом он сказал на пресс-конференции в среду, 19 февраля, которую транслировало «Суспільне».
«Мы видели эту дезинформацию. Мы понимаем, что она идет от России. У нас есть доказательства, что эти цифры обсуждаются между Америкой и Россией. К сожалению президент Трамп… живет в этом дезинформационном пространстве», — сказал президент.
Он отметил, что ориентируется в данных о своих рейтингах, но ранее никогда не комментировал это.
«Если кто-то хочет меня поменять прямо сейчас, то прямо сейчас никак не получится», — сказал Зеленский, приводя данные КМИС об уровне доверия к президенту в 57%.