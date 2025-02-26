Россельхознадзору не понравилась рыба из Беларуси

Россельхознадзору не понравилась рыба из Беларуси4
- 26.02.2025, 15:20
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400 килограммов везли без холодильника.
Сотрудники Северо-Западного управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) не пропустили на территорию РФ партию рыбы лососевых пород общим весом около 400 килограммов, следующей из Беларуси.
По информации пресс-службы ведомства, перевозчик не смог предоставить ветеринарные сопроводительные документы, подтверждающие безопасность и происхождение товара.
Также отсутствовала маркировка, позволяющая идентифицировать товар, содержащая сведения о производителе, сроке реализации, дате производства, стране происхождения и т.д.
Кроме того, «зафиксировано нарушение ветеринарно-санитарных правил транспортировки рыбы, требующей соблюдения температурного режима при перевозке и хранении: в транспортном средстве отсутствовало холодильное оборудование».
Перемещение груза по таможенной территории Евразийского союза запрещено, партия рыбы возвращена в Беларусь, говорится в релизе.