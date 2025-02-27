Наталья Радина: Украина вместе с Европой смогут победить Россию 3 27.02.2025, 11:30

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Наталья Радина

Достаточно посмотреть на цифры.

Главный редактор сайта Charter97.org Наталья Радина стала гостем YouTube-канала известного журналиста Евгения Киселева.

Интервью началось с обсуждения нашумевшей статьи американской газеты The New York Times. Издание со ссылкой на источники утверждает, что США готовят сделку с Лукашенко по массовому освобождению политзаключенных. Наталья Радина задается вопросом, почему Лукашенко перестал выпускать узников совести:

— Если до этой статьи в Беларуси все-таки освобождали политзаключенных, пускай вышли на свободу около 200 человек из 10 тысяч, которые мы имеем на данный момент (это примерные цифры, никто не знает, сколько их на самом деле), то на сегодня процесс освобождения просто прекратился. Уже почти две недели мы не получаем новостей об освобождениях из белорусских тюрем.

Что это за сделка? Об этом сообщали европейские дипломаты. Переговоры проходили во время визита в Минск заместителя помощника госсекретаря США Криса Смита. Он лично встретился с Лукашенко и председателем КГБ Беларуси. Американский дипломат вывез на своем авто в Вильнюс одного гражданина США и двух политзаключенных — журналиста «Радио Свобода» и жительницу Пинска, которая была арестована за участие в протестах в 2020 году. После этого — тишина. Почему эта сделка не работает?

В 2011 году Евросоюз пытался заключить соглашение с Лукашенко: в обмен на освобождение политзаключенных Брюссель обещал кредит в размере двух миллиардов евро и нормализацию отношений. Об этом стало известно после утечки информации, что с Лукашенко об этом договорился министр иностранных дел Болгарии Николай Младенов, посетивший Минск. После этой утечки процесс освобождения политзаключенных остановился, Лукашенко никого не выпустил. Возможно, это такой же случай и диктатор решил не выполнять никакие договоренности с США.

Возможно, все проще. Лукашенко посмотрел на поведение президента США, на обсуждение снятия санкций с России и решил, что санкции с него будут сняты автоматически, без освобождения политзаключенных. Ведь освобождать людей он боится. Для него это дестабилизация ситуации в стране.

Главный редактор сайта Charter97.org отмечает, что сделка с Лукашенко, когда США снимают санкции с «Беларуськалия» в обмен на освобождение политзаключенных, не может состояться без европейцев:

— За этой договоренностью должно последовать снятие санкций на калий со стороны ЕС. Ведь каким образом в США будет доставляться калий? Через ближайший порт в литовской Клайпеде. А согласится ли Евросоюз на снятие санкций с диктатуры, которая продолжает угрожать странам Балтии? Сейчас активно обсуждаются учения «Запад-2025» и говорится, что это серьезная угроза, а с территории Беларуси возможно нападение на Литву, Латвию и Польшу. Ведь в Беларусь будут вновь введены российские войска.

Думаю, что главной темой этой сделки являются не политические заключенные, а попытка оторвать Лукашенко от России, не дать Путину использовать территорию Беларуси для атак на Украину и страны Балтии. Считаю, что это бесперспективная затея. Путин крепко держит Лукашенко за поводок. Такие попытки отрыва белорусского диктатора от России всегда заканчивалась провалом.

Невозможно перекрыть те ресурсы, которые Лукашенко получает от России, а сегодняшняя Беларусь, к сожалению, сильно привязана к РФ договорами в военной и экономической сферах. Западу нужно понимать, что только свободная и демократическая Беларусь с перспективой вступления в НАТО и ЕС может оторваться от России и стать гарантом безопасности в регионе. Шашни с диктатором ни к чему не приведут. Подтверждение тому — 30 лет диктатуры Лукашенко, когда он пытался кататься на геополитических качелях, обманывая доверчивых американских и европейских политиков, оставаясь верным псом своего кремлевского хозяина.

Наталья Радина объяснила, почему ранее никак не комментировала статью The New York Times:

— Очень хочу, чтобы освобождение политзаключенных состоялось. Именно поэтому я две недели никак не комментировала сделку, которая якобы была заключена между США и режимом Лукашенко. Я ожидала, что договоренности сработают и начнут освобождать людей. Ведь для нас самое главное — спасение политзаключенных, которых убивают в тюрьмах. Если они действительно смогут оторвать Лукашенко от Путина, а это приведет к политическим изменениям в Беларуси, остановке репрессий, я сниму шляпу перед Трампом и скажу, что он величайший политик. Но я вижу, что ничего не происходит.

Кроме того, 30-летний опыт подсказывает, что подобные сделки невозможны. Не с Лукашенко, который является марионеткой Путина.

Белорусская журналистка рассказала, как можно оторвать Беларусь от России:

— Лучшее, что можно сделать — это уничтожение сегодняшнего режима в России и блокировать его имперских амбиции в отношении всего нашего региона. Сделать это не так сложно. Приведу вам цифры. ВВП Евросоюза и Великобритании в номинале составляет 22 триллиона долларов, а России — всего 2 триллиона. При этом недавно была новость, что военный бюджет РФ больше, чем всех стран Евросоюза вместе взятых. Кремль сам уничтожает свою экономику. А с учетом того, что ЕС резко нарастит военные расходы, значит их будет наращивать и Путин, закапывая себя все глубже в могилу.

Поэтому нам не нужно обсуждать хитрые варианты того, как оттянуть Беларусь, Молдову или Грузию от России, сегодня нужно уничтожить саму империю, которая угрожает не только нашим странам, но и всей Европе. Если это не понимает Трамп, то это его проблемы. Я убеждена, что его попытка сделки с Путиным провалится, как провалились переговоры с Северной Кореей во время первого срока нынешнего американского президента. Что случилось после этого? Ким Чен Ын продолжил развивать ядерную программу, стал еще больше угрожать Южной Корее, а теперь ввязался в войну России против Украины. Точно также провалится и сделка Трампа с Путиным. Нет другого пути, как методично давить на Россию.

Трамп оказался в собственной ловушке. Он заявил, что в состоянии заключить быстрый мир — не получилось за 24 часа, так за 100 дней. Но у него ничего не выйдет, это очевидно. Не знаю, читали ли вы, что сказал глава МИД Лаврова, который опроверг все заявления, что Россия хочет сесть за стол переговоров и прийти к консенсусу. Он заявил, что «необходима демилитаризация Украины — Европа должна прекратить вооружать Киев», далее он говорит, что «необходимо освободить оставшуюся часть Украины от расистских законов». Что он имеет в виду? Уничтожение украинского национального государства. А также выступил против размещения европейских войск на линии разграничения. Какие могут быть соглашения с этими людьми?

Наталья Радина обращает внимание на фундаментальные противоречия, которые не позволят США заключить сделку с путинской Россией:

— Трамп собирается нарастить поставки нефти и сжиженного газа в Европу, с другой стороны — снять санкции с России. Естественно, что американские энергоресурсы не смогут конкурировать на рынке с российскими. Потому что российская нефть и СПГ дешевле американских.

Попытка оторвать Россию от Китая, это о чем? Как можно оторвать РФ от КНР, если она абсолютна зависима от него? 35% всего российского внешнего торгового оборота приходится на Китай. До введения санкций только 4% приходилось на США. Кроме того, режимы в Китае и России связаны не только экономически, но и идеологически.

Главный редактор сайта Charter97.org рассказала, почему не стоит обращать внимания на громкие заявления Трампа:

— Стало понятно, что это чистой воды манипуляции и его способ ведения переговоров — обескуражить людей, ошарашить, вывести из стабильного состояния, а потом диктовать условия. Отмечу, что 81% американцев выступает против сделки с Путиным. Разные силы в Вашингтоне — и республиканцы, и демократы — думают, как обуздать американского президента. Ведь Трамп сегодня разрушает основную доктрину США — евроатлантическое партнерство. Мы видим, как много сегодня критики в американской прессе — и либеральной, и консервативной. Если Трамп не будет делать поправки на ветер, он неминуемо придет к катастрофе. Я надеюсь, что у него есть лучшие советники, чем Илон Маск.

Нужно сохранять холодный разум, а Украине с Европой действовать сообща против нарастающей угрозы со стороны России, не впадать в отчаяние.

Я верю, что Европа может помочь Украине и даже заместить американскую помощь. Она в состоянии это сделать.

Настроения в европейских обществах антироссийские и уже, надо констатировать, антиамериканские. Потому что политику нового президента США в Европе не понимают и воспринимают как предательство. Думаю, что общества поддержат европейских политиков, которые должны разработать сильную стратегию борьбы с путинской Россией.

Достаточно будет войск Франции и Великобритании, которые готовы направить своих солдат в Украину в качестве миротворцев. Во Франции большое количество военных, которых вывели из стран Африки. Их необходимо куда-то направлять, ведь это серьезная нагрузка на общество. Если президент Макрон сохранит свои лидерские позиции в Евросоюзе, то французские миротворцы будут размещены в Украине.

Наталья Радина выделила нескольких политиков, которые сегодня вышли на лидерские позиции в Европе:

— Польша занимает очень твердую позицию по отношению к России. Меня вдохновила, скажу без преувеличения и лести, речь министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского на Генассамблее ООН. Он четко встал на позицию Украины и заявил, что Польша всегда будет ее поддерживать, а также резко раскритиковал США за попытки подковерных договоренностей с Путиным. Это позиция всего польского правительства, ведь Радослав Сикорский из «Гражданской коалиции» — партии, которая входит в правящую коалицию. Президент Польши Анджей Дуда, относящийся к оппозиционной партии «Право и справедливость», также принципиален в вопросах Украины.

Германия, как и Франция, будут лидерами в Европе. Победа Фридриха Мерца всех воодушевила. Это абсолютно проукраинский политик, достаточно жесткий и принципиальный. Кстати, бывший бизнесмен, как и Трамп. Он сегодня говорит о том, что Германия должна вести самостоятельную политику, уйти из-под зависимости от США, потому что при таком президенте сложно развивать то сотрудничество, которое было между двумя странами с 1945 года. Думаю, что Мерц будет продвигать украинскую повестку в ЕС, для этого у него есть все рычаги.

Европа справится. Да, есть проблемы со Словакией и Венгрией, которые могут блокировать общие решения Евросоюза. Но, думаю, что реформа ЕС давно назрела. Если эти страны будут саботировать общие решения, от «liberum veto» нужно будет отказаться, а решения придется принимать простым большинством, а не единогласно.

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