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«Подразделения РФ существенно потрепаны»

  • 27.02.2025, 16:11
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«Подразделения РФ существенно потрепаны»

Под Покровском ВСУ повторили тактику, которая помогла во время обороны Киева.

Исполнительный директор Украинского центра безопасности Дмитрий Жмайло рассказал в эфире Radio NV об успешных контратаках Сил обороны на покровском направлении.

«То, что происходит на Покровске, в частности, между районами населенных пунктов Даченское, Лисовка, в районе Песчаного, в Котлино, где наши военные провели успешную контратаку — мы фактически вклинились в наступательные позиции врага. И где-то повторили, возможно, тот успех, который у нас был во время обороны Киева, когда мы сделали клин в наступательных позициях россиян в районе населенного пункта Мощун, и они вместо того, чтобы развивать свое наступление в направлении столицы, вынуждены были тягаться за этот населенный пункт», — рассказал эксперт.

Сейчас, отметил Жмайло, наступательный потенциал покровской группировки врага еще не уничтожен, однако эти подразделения РФ существенно потрепаны:

«Отдельные подразделения потрепаны настолько, что они где-то на 35−50% потеряли свою боеспособность».

В общем, добавил эксперт, если брать город Покровск, то можно говорить о временной стабилизации, однако горячим может стать, в частности, новопавловское направление:

«Россиянам критически важно все-таки зайти хотя бы в частичку Днепропетровской области, для того, чтобы это использовать в своих информационно-психологических операциях, чтобы снова поднимать эту истерию, как у нас все сыпется».

Кроме того, считает Жмайло, враг будет пытаться развить успех и на константиновском направлении.

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