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В Беларусь возвращаются морозы и снег

  • 3.02.2025, 13:55
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В Беларусь возвращаются морозы и снег

Прогноз погоды на неделю.

Февраль начался с погодных перемен, и в ближайшие дни в Беларуси похолодает и ожидаются осадки, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, передает БелТА.

На данный момент среднесуточная температура по стране составляет от −1…+1°C, что на 3−6 градусов выше климатической нормы. Однако в ближайшие дни холодный воздух с севера продолжит снижать температурный фон.

На неделе ночью ожидается от −1… −10°C, местами до -14°C.

Днем температура будет колебаться от −4…+2°C, а на северо-востоке страны в среду и четверг до -6°C.

Прогноз погоды по дням

• 4 февраля, во вторник — небольшой снег и мокрый снег в большинстве районов. Температура ночью от −1…−7°C, днем от −3…+2°C.

• 5 февраля, в среду — местами слабый гололед, ночью до -13°C, днем от −6…+2°C.

• 6 февраля, в четверг — небольшие осадки, ночью от −3… −13°C, днем от −5…+2°C.

• 7−9 февраля — в пятницу и выходные осадков не ожидается, ночью до -14 °C, днем от −4…+2 °C.

На протяжении всей недели на дорогах Беларуси сохранится гололедица.

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