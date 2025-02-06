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Зеленский: Официального мирного плана Трампа еще нет

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  • 6.02.2025, 20:05
Зеленский: Официального мирного плана Трампа еще нет
Владимир Зеленский

Киев и Вашингтон будут работать над планом вместе.

У президента США Дональда Трампа еще нет официального плана по прекращению полномасштабной российской агрессии против Украины. Об этом 6 февраля на брифинге заявил глава Украинского государства Владимир Зеленский, его цитирует «Интерфакс-Украина».

«Его еще официального нет. То, что есть в тех или иных публикациях [...] я уверен, что это не официальный план президента Трампа», – отметил Зеленский.

Президент рассказал, что у него уже есть видение плана и конкретные вещи обсуждались с американской стороной еще до инаугурации Трампа 20 января.

«Наши команды будут работать вместе, не может быть план отдельно от кого-то, даже со стороны Соединенных Штатов, – подчеркнул Зеленский. – Дождемся все же наших официальных переговоров и официальных результатов».

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